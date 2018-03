Congo-Brazzaville: Déficience auditive - Le nombre de personnes handicapées dans le monde augmente

D'après un communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé, publié le 3 mars, à l'occasion de la Journée internationale de l'audition, près d'une personne sur dix sera atteinte de la déficience, selon les prévisions, d'ici à 2050

La journée mondiale a été célébrée sur le thème : « Déficience auditive : soyons à l'écoute de l'avenir... . Préparons-nous ». En effet, plus de 466 millions de personnes souffrent de cette anomalie, poursuit le communiqué.

L'augmentation de la déficience auditive dans le monde est due à plusieurs facteurs : la croissance mondiale et la proportion accrue de la population de personnes âgées, l'exposition professionnelle et récréative au bruit excessif, les médicaments ototoxiques ainsi que les infections de l'oreille et autres infections comme les oreillons et la rougeole.

Pour éviter la déficience auditive rappelle-t-il, il faut un diagnostic précoce et des soins spécialisés, veiller à l'accès et à l'utilisation des appareils auditifs et au recours aux services de communication et de réadaptation.

Notons que la déficience auditive est l'un des troubles qui affectent une grande partie de la population. Elle a un grand impact sur la vie et la santé des personnes.