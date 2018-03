Congo-Brazzaville: Assistance - Caritas Congo au chevet des jeunes filles défavorisées du Centre Tobonga

Le Centre Tobonga assure la réinsertion sociale des jeunes filles désœuvrées, violées, orphelines, filles mères et enfants de la rue dont l'âge varie entre 12 et 18 ans. Au total cinquante-quatre jeunes filles sont prises en charge par le centre Tobonga.

Joseph Kiala a personnellement remis aux responsables du Centre Tobonga des vêtements et chaussures apportés par les personnes de bonne volonté vivant à Kinshasa. Il s'agissait de trois sacs contenant des habits de dames, des robes pour des jeunes filles ainsi que des chaussures filles et dames. Cet acte de générosité en faveur des filles défavorisées du centre Tobonga s'inscrit dans le cadre des activités réalisées par la Cellule de fonds de solidarité de Caritas Congo ASBL afin d'aider les plus démunis.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.