Congo-Brazzaville: Hôpital général de Kabinda - Le personnel féminin s'approprie la journée du 8 mars

L'hôtel en Vrac, au quartier Matadi Kibala, dans la commune de Mont-Ngafula, a été le cadre idéalement choisi par les femmes de l'hôpital général de Kabinda (ex- Centre de dépistage de la tuberculose -CDT-) situé dans la commune de Lingwala pour célébrer la fête internationale des femmes.

Tout a été mis en oeuvre, avec la bénédiction de la haute hiérarchie de l'hôpital pour que cette journée soit fêtée avec faste par ces femmes. C'est en deux vagues qu'elles ont quitté l'hôpital pour se rendre à l'hôtel en Vrac situé sur la nationale n°1 à une quinzaine de kilomètres du centre-ville et appartenant au couple Ngoto dont la femme est employée à l'hôpital de Kabinda. Le personnel féminin de cet l'hôpital s'est donc retranché dans la périphérie de la ville, pas uniquement pour fêter, mais joindre l'utile à l'agréable. Ainsi, le 8 mars s'est axé également sur une séance de sensibilisation par rapport à la triple thématique internationale, nationale et provinciale. Élue déléguée principale de l'organisation syndicale de l'hôpital de Kabinda en novembre 2017, l'infirmière Micheline Ndaya a, avec dynamisme, conduit la modération de la cérémonie à la grande satisfaction des femmes de cet établissement hospitalier public.

La cheffe du personnel Rebecca Ikulu a rappelé que la journée internationale de la femme a été instituée il y a 41 ans par les Nations unies. Elle a insisté sur les trois thèmes international, national et provincial pour cette année 2018. « La journée internationale de la femme reflète le rôle capital des femmes dans le développement. L'inégalité des genres et l'accès limité au crédit, aux soins de santé à l'éducation constituent autant des défis pour les femmes rurales et urbaines... L'autonomisation de la femme rurale est cruciale si nous voulons mettre un terme à la faim et à la pauvreté. Il est temps de se mobiliser pour l'autonomisation de la femme, vecteur du bien-être de l'humanité », a-t-elle déclaré. Ensuite, l'assistance a suivi avec intérêt les témoignages de Mumbata, la pharmacienne de l'hôpital, du médecin dentiste Jolie Kapinga et de Clémentine Kiwa du service de dépistage de la tuberculose, première femme engagée à l'ex- CDT.

Présentes à cette cérémonie, trois déléguées du ministère de Genre, Famille et Enfant sont intervenues pour parler de l'historique de la journée de la femme dont la lutte a débuté il y a plus d'un siècle. Les femmes de l'hôpital Kabinda ont également appris sur les notions liées au genre, et différentes lois favorisant les droits des femmes. Micheline Ndaya a repris la parole en dernier lieu pour présenter les femmes de différents services de l'hôpital, les invités de la cérémonie et ensuite sensibiliser ses paires à montrer sans cesse de l'envie et de la volonté pour améliorer la qualité de leur travail. La cérémonie s'est achevée dans la bonne humeur et dans une ambiance de fête.

L'on rappelle que, cette année, le thème international de la journée choisi est « L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Au niveau national, la journée est célébrée sur le thème « Investir dans la force productive de la femme rurale, priorité de la RDC ». Enfin, le thème retenu pour la ville-province de Kinshasa pour les femmes ets « L'apport de la femme rurale et urbaine : valeur ajoutée dans le développement durable ». L'on se rend compte que la préoccupation essentielle de la journée internationale de la femme 2018 s'est concentrée d'abord sur la femme rurale et ensuite sur la femme urbaine.