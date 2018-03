Congo-Brazzaville: Secteur maritime - Une délégation de Haropa échange avec les opérateurs économiques ponténégrins

Une rencontre a réuni la délégation de Haropa (ensemble portuaire nord-européen qui réunit les ports du Havre, de Rouen et Paris), l'Union portuaire rouennaise et les opérateurs économiques de la ville océane, le 5 mars, dans la salle de la Chambre de commerce.

Les retrouvailles entre les opérateurs économiques ont permis de regarder ensemble comment exploiter les opportunités d'affaires qui existent aussi bien au niveau de Haropa qu'au niveau du Port autonome de Pointe-Noire en matière, entre autres, de transit maritime et de consignation des conteneurs. Il a aussi été question de voir comment faire pour créer des synergies devant permettre d'échanger les bonnes pratiques et développer les affaires. Séphirin Nguimbi, directeur général d'IGS logisics, président de l'Union des consignataires et affréteurs maritimes du Congo, s'est dit satisfait de la rencontre. «Cette rencontre nous a permis d'échanger, de nous connaître, d'exposer de part et d'autre nos préoccupations ainsi que les opportunités et les pistes que nous pouvons tous exploiter pour des meilleures collaborations et coopérations et un développement de nos affaires », a-t-il déclaré.

La délégation de Haropa a aussi présenté son offre commerciale au cours d'une autre rencontre qui a eu lieu le même jour dans un hôtel de la place. Celle-ci s'est déroulée en présence de Séraphin Balhat, directeur général du Port autonome de Pointe-Noire et a eu comme intervenants : Philippe Dehays, président de l'Union portuaire rouennaise, vice-président de la FCPAS, et Patrick Bret, responsable commercial Afrique de Haropa.

Cinquième ensemble portuaire du nord-européen réuni depuis 2012, Haropa est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan, (près de sept cents ports touchés). Il bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle (porte d'entrée de la façade ouest de l'Europe, plus grand marché de consommation de France et le second plus important d'Europe et autres) qui permet de bénéficier des transit-times les plus courts entre l'Europe et l'Afrique. Haropa dispose des accès privilégies à un hinterland européen majeur (porte d'entrée de la région parisienne, 1er marché de consommation français) et propose une offre maritime de premium vers la côte occidentale d'Afrique. Au niveau du Port autonome de Pointe-Noire où il est connecté, il propose, entre autres, quinze offres commerciales hebdomadaires avec dix départs mensuels et sept compagnies maritimes. Notons que la délégation de Haropa a quitté le Congo le 7 mars pour aller à la rencontre des opérateurs économiques et des acteurs portuaires du Gabon.