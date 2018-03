Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - Le CHU de Brazzaville lance une campagne de dépistage du cancer du col utérin

Le directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la population, Florent Balandamio, a procédé le 8 mars, au lancement de cette opération qui s'étendra jusqu'au 5 avril prochain au profit des femmes évoluant au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B).

L'humanité a célébré, ce 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes sur le thème : « L'heure est venue: les activités rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Au Congo, l'évènement est placé sur le thème : « L'implication de la femme dans l'autosuffisance alimentaire ». D'importantes manifestations sont prévues à l'échelle nationale. Organisée sous la direction générale de Jérémie Mouyokani, à l'initiative du service de Carcinologie du CHU-B, la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus qui est également ouverte à d'autres femmes des hôpitaux de Brazzaville a pour thème : « Femme du CHU, promotrice du changement des mentalités dans le domaine de sa profession et de l'alimentation des malades ».

En effet, selon des informations disponibles, les femmes représentent près de 70% de l'ensemble des agents du CHU-B. « Mesdames, quelles que soient vos catégories professionnelles dans chacune de vos fonctions et attributions, vous occupez une grande place importante dans l'accomplissement de vos missions qui sont assignées au CHU-B. Il s'agit notamment de la prestation des soins, la formation et la recherche biomédicale. Dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes, nous vous invitons à ne jamais perdre de vue les règles éthiques de vos professions respectives », a exhorté Florent Balandamio, précisant que le serment de Florence Nightingale pour l'infirmière et le serment d'Hippocrate pour le médecin doivent être des références quotidiennes pour le cas d'espèce.

Le directeur de cabinet a, par ailleurs, souligné la nécessité de faire de la journée du 8 mars un espace de réflexion sur la contribution des femmes à la promotion du changement des mentalités. Le but étant, a dit Florent Balandamio, de faire en sorte que le CHU-B offre effectivement des soins, des services de santé de haut niveau et de qualité. « Nous savons que vous en êtes capables et ensemble nous y parviendrons », a-t-il conclu.

Notons que l'autre temps fort de cette rencontre a été la présentation du Dr Yvon Mabiala du service d'Oncologie médicale du CHU-B sur le cancer du col utérin. Dans son exposé, il a présenté quelques données mondiales de cette pandémie dont près de 518 mille nouveaux cas sont diagnostiqués par an. En effet, c'est le deuxième cancer de la femme en Afrique Subsaharienne, faisant environ 266 mille décès par an. Au Congo, grâce aux multiples campagnes de dépistages, le nombre de cas commence à baisser. Selon le registre des cancers de Brazzaville, 885 cas ont été diagnostiqués entre 1998 et 2009, tandis que 344 l'ont été en 2014.