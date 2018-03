Congo-Brazzaville: Environnement - Des femmes élues locales et des associations outillées sur des projets liés aux changements climatiques

L'atelier dont le thème a été « Initiative Pointe-Noire Climat 2018 » s'est tenu, le 6 mars, sous le patronage d'Inès Nefer Bertille Ingani, ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement.

Dans son mot d'ouverture des travaux, la ministre Inès Nefer Bertille Ingani a déclaré : « Ce thème est à la fois pertinent et d'une actualité brûlante, dans un monde confronté aux défis multiples de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour preuve, depuis plusieurs semaines la France subit une période de grand froid jamais enregistré depuis des décennies : la Tanzanie et l'Afrique du Sud sont confrontées à des vagues de sécheresse sans précédent : la ville de Pointe-Noire vit au rythme des pluies d'une extrême sévérité causant jour après jour des dégâts matériels importants au niveau des habitants, des ravins qui ne cessent de s'étendre, détruisant ainsi le paysage de la ville océane ». Plusieurs conférenciers ont exposés sur les différents sous-thèmes, entre autres "Décryptage des objectifs de développement", "Présentation du réseau des femmes élues locales", "Zoom sur la finance innovante de la BDEAC", "Focus sur la responsabilité sociétale de Total Congo" , "Résilience climatique : cas des femmes élues locales au Cameroun".

En effet, dans le communiqué final des travaux, la ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement a pris solennellement l'engagement, dans le cadre de "l'Initiative Pointe-Noire Climat 2018", d'accompagner les femmes élues locales et des associations qui seront porteuses des projets à résilience climatique en vue de la COP 24 en Pologne. Et la FAO Congo a exhorté les femmes élues locales et associatives de fédérer leurs énergies en coopérative sous la forme de projets pour capter l'attention des partenaires de développement, des pouvoirs publics et des institutions financières. Et du côté du secteur privé, les sociétés MTN Congo et Total E&P Congo ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'initiative "Pointe-Noire Climat 2018" dans le cadre de leurs responsabilités sociétales respectives.

Notons que ces travaux ont débouché sur certaines recommandations, notamment la mise en place du Réseau des femmes élues locales du Congo, un comité de pilotage des projets à présenter à la COP 24, la création d'un partenariat mixte public-privé autour de l'initiative "Pointe-Noire Climat 2018" pour la collecte de fonds et la recherche continue des financements