Afrique de l'Ouest: La CRRH-UEMOA bonifie son 7ème refinancement à travers sa cotation à la BRVM

Pour Monsieur Eric N'KOUMOU-MOBIO, Directeur Général de BICI BOURSE, chef de file et arrangeur de cet emprunt obligataire, la CRRH-UEMOA, par la pertinence de son modèle économique et la qualité de sa gouvernance, représente l'une des meilleures signatures de la sous-région.

Les principaux souscripteurs du 7ème emprunt obligataire de la CRRH-UEMOA sont les banques et les sociétés d'assurance qui totalisent à elles seules, plus de 90% des 25 milliards de francs CFA mobilisés pour la CRRH-UEMOA.

Monsieur Edoh Kossi AMENOUNVE n'a pas manqué dans son intervention de «saluer le leadership, l'engagement et l'implication du Directeur Général de la CRRH-UEMOA, Monsieur Christian AGOSSA qui a fait, en un peu plus de 5 ans, de cette Institution une référence dans le système financier régional».

Cette cérémonie de cotation a été présidée par le Directeur Général de la CRRH-UEMOA, Monsieur Christian AGOSSA et le Directeur Général de la BRVM, Monsieur Kossi AMENOUNVE, en présence de plusieurs dirigeants d'institutions financières du Sénégal et de la sous-région.

