Sénégal: Près de 400 millions de F Cfa mobilisés par le fonds d'investissement WIC pour les femmes

La présidente du WIC avise que les investisseurs du fonds syndiqué seront aussi bien institutionnels qu’individuels. C’est dans cette dynamique que la Délégation à l’emploi rapide des femmes et des jeunes (Der) du Sénégal va investir 500 millions avec le WIC. Une convention de partenariat a été signée à cet effet, au cours de ce même panel qui avait convoqué la réflexion autour du thème « Les clés d’un entreprenariat féminin dynamique et performant au Sénégal ».

Avant de rappeler que le WIC s’est avéré être la meilleure option de départ pour divers raisons à savoir des procédures plus allégées, une connaissance plus approfondie du marché financier et de ses compositions.

Mme Sock a confié à la pesse que WIC est le premier club d’investissement créé par des femmes et pour des femmes en Afrique de l’Ouest. Il compte à ce jour soixante-treize (73) femmes membres issues d’horizons divers, engagées à agir afin de faire évoluer le paysage économique des femmes dans la région. Elles ont mis en commun leur épargne et investissement dans la Bourse des valeurs mobilières (Brvm).

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.