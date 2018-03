Congo-Kinshasa: Echos de nos clubs - Vclub regagne Kinshasa ce vendredi sans Florent Ibenge !

L'As Vclub regagne Kinshasa aujourd'hui, en provenance de Casablanca, au Maroc, où elle a été battu (0-1) par Difaa El Jadida, en match comptant pour les 16ème de finales de la Ligue de champions de la Caf. But de Saimon Msuva à la 9ème minute. L'équipe de "Bana Mbongo" rentre à Kinshasa sans son entraîneur, Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui reste et passe de Casablanca à Rabat, toujours au Maroc, pour suivre la formation de licence CAF-Pro, équivalence de la Licence Pro UEFA. Florent Ibenge a été désigné sans postuler.

C'est une formation qui se tient pour la première fois à l'intention des entraîneurs africains. La porte n'est ouverte en cette première occasion que pour cinq entraineurs dans le Continent. La Confédération Africaine de Football qui connaît bien ses valeurs les a nommément désignés. Il s'agit du Sénégalais Lamine Ndiaye (ancien coach de TP Mazembe), le Tunisien Nabil Maâloul, l'Egyptien Hassan Shehata, le sud-africain Pitso Mosimane et le Congolais Jean-Florent Ibenge, qui précise qu'il a été saisi par le président de la Caf : « moi, c'est le président de la caf Ahmad Ahmad, en personne qui m'a appelé pour me dire que j'étais convié à cette formation. Je n'ai même pas postulé. On m'a choisi parmi les cinq africains», déclare-t-il depuis Casablanca sur les ondes de radio okapi.

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'en Afrique le diplôme le plus élevé était jusque-là, la Licence A Caf. La Confédération a donc décidé de hausser le niveau des entraîneurs africains en leur octroyant la formation de Licence-Pro, celle que détiennent les grands entraîneurs européens. C'est une licence de catégorie supérieure. Il faudrait passer deux ans de cours pour atteindre ce plafond.

Pour ce premier module, la formation commence ce vendredi 9 mars, et ira jusqu'au 14 mars prochain. Florent Ibenge ne pourra alors retrouve son équipe que le 15 mars, soit à 24 heures du match retour Vclub-Difaa El Jadida au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un match de tous les enjeux.

Vclub jouera le tout pour le tout. Au coup d'envoi de ce match qui sera officié par un trio Sud-africains, Vclub sera éliminé. Il faudrait alors marquer dans les 15 premières minutes, et négocier un deuxième but plus tard sans en encaissé. L'enjeu est de taille pour Vclub qui reprend les entrainements déjà à partir de ce samedi 10 mars.

Qui est Florent Ibenge ?

Le sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo depuis juin 2014, Florent Ibenge n'est plus quelqu'un à présenter. C'est une grande star qui est connu de tous les Congolais pour ses performances. Florent Ibenge est un ancien footballeur international congolais, né le 4 décembre 1961 à Mbandaka, à l'Equateur. Il n'est pas un inconnu dans le monde du ballon rond, car il a joué au football dans les années 80 et 90. Il évoluait au poste de défenseur.

Devenu entraineur, Florent Ibenge passe par Doubai, en CFA2, et même à Lille. En avril 2008, il était parmi les artisans de la régénération de l'équipe nationale de la RDC par ce qu'on a appelé "la génération Marbella". Fin 2012, il prend la direction de l'As Vclub. En l'espace d'un an, Ibenge réussit à propulser Vclub à la finale de la Ligue de champions de la Caf. Un exploit qui attire l'attention de la Fecofa, qui n'hésite pas de lui confier l'équipe nationale ; les Léopards.

Jean-Florent Ibenge a réussi à redonner le sourire à tout un pays, en relevant son niveau de football, et en faisant de la RDC une nation de premier plan. Sous l'ère Ibenge, les Léopards de la RDC ont gagné beaucoup de places dans le classement Fifa.