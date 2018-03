Congo-Kinshasa: Sonas S.A - Les satisfécits de 240 victimes

Plus rassurante qu'auparavant, la Société Nationale d'Assurances (Sonas S.A) a, le jeudi 8 mars 2018, journée historique dédiée à la femme du monde, convaincu près de 240 victimes venues au siège administratif pour percevoir, chacune, une indemnisation dans les branches d'assurances automobile, vie et incendie. A cette occasion, cette société commerciale qui est dirigée des mains de maître par Madame Carole Agito, Directeur Général de la Sonas, cette grande Dame pétrie d'un cœur tendre et généreux envers la femme a, davantage rassuré ses nombreux souscripteurs de continuer à faire confiance à ce conseil du gouvernement en matière d'assurances car, des innovations sont opérées pour réduire le timing de traitement des dossiers sinistres.

Au total, 27 agences de la Ville-province de Kinshasa, ont rendu disponibles les dossiers ayant fait l'objet d'indemnisation. Tous les bénéficiaires ont manifesté leur sentiment de satisfaction à l'endroit de Madame Agito et à l'ensemble de son personnel.

En termes de statistiques de paiement, la Direction Générale a indemnisé à hauteur de 95 dossiers, contre 1 seul dossier dans chaque agence de Barumbu, Benseke, Commerce, Libération, N'dolo et Ngaliema. Ils étaient, au total, 11 dossiers payés à l'agence de la DGI/Gombe. Tel n'a pas été le cas, aux agences de Funa et Socimat où chacune a indemnisé 3 dossiers. L'agence de Gombe avec 12 payés. 9 dossiers payés par chaque agence des Huileries et Kasa-Vubu. Par ailleurs, Kalamu et Mont-Ngafula ont chacune, libéré 5 dossiers, contre 4 dans chaque agence de Kingabwa, Kinsuka, Masina et Yolo. 13 dossiers payés par chacune des agences de Lemba et Limete. Ngaba avec 6 dossiers. 8 dossiers libérés par chacune des agences de Ngiri-Ngiri, N'djili et N'sele-Maluku. Enfin, l'agence de 30 juin en a libéré 7.

A la découverte de l'assurance incendie

La Responsabilité Civile incendie tout comme la Responsabilité Civile automobile est obligatoire. Malheureusement pour beaucoup de congolais, cette assurance est ignorée, tant par les autorités du pays que par le petit peuple. Pourtant, par les temps qui courent et en dépit du florilège ou boom immobilier enregistré ces derniers temps, être assuré en incendie est une garantie pour ceux qui sont souvent victimes d'incendie parce qu'ils perdent, parfois tout. Selon la Sonas, même les grandes institutions du pays tel que la Banque centrale du pays n'est pas assurée en incendie.