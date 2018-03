Congo-Kinshasa: 8 mars 2018 - La femme rurale à l'honneur

Kinshasa a rendu un vibrant hommage jeudi 8 mars à la femme, à l'occasion de la journée leur dédiée spécialement.

C'est autour du thème « Investir dans la force productrice de la femme rurale de la RDC» que plusieurs activités ont été organisées dans plusieurs coins de la Capitale de la République Démocratique du Congo, pour embellir la fameuse journée. C'est dans l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts, qu'a eu le grand rassemblement des mamans dans une ambiance paradisiaque, en présence des femmes de différentes catégories et races et représentantes internationales. A l'occasion, plusieurs discours ont été prononcés notamment, ceux de la représentante des femmes vivant en milieu rural et de la Ministre du Genre, Famille et Enfant. Prenant la parole bien avant, Madame Yanzu, représentante des femmes vivant en milieu rural, a, de prime à bord, remercié le Ministère du Genre, Famille et Enfant pour l'initiative, avant de faire savoir que les femmes rurales jouent un rôle crucial dans le développement du pays.

Cependant, elles font face à plusieurs difficultés. A son tour, la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Chantal Safu a tenu à remercier toutes les mamans qui étaient sur le lieu de la rencontre depuis le matin, alors que la cérémonie était prévue l'après-midi. D'entrée de jeu, elle a invité respectueusement toutes les femmes à observer une minute de silence en mémoire des femmes et jeunes filles victimes de la violence dans la partie Est de la République Démocratique du Congo. Dans son mot de circonstance, Chantal Safu s'est évertuée à faire comprendre à l'assemblée l'importance de la journée internationale de la femme, plus particulièrement le sens profond du thème annuel.

" La journée internationale est une opportunité pour manifester la solidarité et penser à toutes les femmes qui plaident pour l'égalité entre l'homme et la femme dans tous les secteurs de la vie", a-t-elle expliqué. Juste après ce speech, cette dernière a effectué une visite dans la salle d'exposition de l'Académie de Beaux-Arts pour contempler les illustrations des femmes qui subsistent par le travail de leurs mains. Interrogées par rapport au déroulement de la cérémonie, plusieurs femmes n'ont pas caché leurs satisfactions. C'est le cas de Rachel Tenday, secrétaire des Comités de la Femme Albinos.

Cette dernière a été ravie par le fait qu'elle s'est senti aussi femme parmi tant d'autres, malgré sa race. "Je suis en liesse pour avoir passé des bons moments avec les femmes de différentes catégories et races. Jadis, je me sentais complexée lorsque je me retrouvais souvent au milieu de mes sœurs à l'école et à l'église. Mais, aujourd'hui, après avoir pris conscience de ma race, je me suis décidé d'accomplir les tâches que toutes femmes comme moi exécutent ", a-t-elle fièrement ajouté. Signalons que la cérémonie a été agrémentée par Sandra Pongo, fille de l'artiste musicienne Pongo Love, avec plusieurs autres musiciennes dont une chinoise, qui a ému l'auditoire, en interprétant la chanson Nairobi de Feu Tabuley Rochereau.

Aujourd'hui, en RDC, la femme vivant en milieu rural représente au moins 60 pourcent de la population, et celle-ci vit sans doute de la main d'œuvre mais dans des conditions difficile à expliquer. A chaque fois que le pays célèbre la journée des mamans, il devra le faire avec beaucoup de considération puisque d'ici 2030, son développement pourrait aussi venir par l'autonomisation de cette dernière. Par ailleurs, la journée du 8 mars ne devrait pas être seulement l'opportunité pour les femmes de festoyer ou faire la publicité du pagne, mais de prendre conscience des responsabilités qu'elles peuvent assumer, en posant des actes dignes et en allant à l'école. Puisque éduquer une femme c'est éduquer toute une nation, dit-on.