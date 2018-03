Congo-Kinshasa: Primaturegate !

Scandale ! Bien que le mot renvoie assez aisément, du moins pour les épris du Cinéma, à une série télé culte américaine, elle constitue, selon les dictionnaires, une affaire retentissante qui éclabousse.

Par ailleurs, depuis le Watergate qui fini par faire partir Richard Nixon de la maison blanche, dans l'imaginaire populaire, tout bon scandale est aujourd'hui assorti d'un petit "gate" à la fin du dossier à problème. Exemple ? Passeportgate. Beaucoup de congolais s'en souviennent avec la controverse autour des passeports biométriques et semi biométriques.

En République Démocratique du Congo, pour aller plus loin, des "Scandalesgates" n'ont eu de cesse d'être notés ces derniers mois et, même, les dernières années. Les mémoires sont encore fraîches avec toute une flopée de bruyantes affaires qui, quoique pas abordés par les journalistes, avaient même poussé le Président Joseph Kabila à en parler lors de sa dernière sortie médiatique avec une touche d'ironie.

Alors que les regards sont fixés sur la CENI pour les derniers sons de cloches de ses consultations, de l'ONU pour la toute prochaine résolution notamment sur le mandat de la Monusco et même au Parlement, qui se réunit de nouveau en session ce 15 mars pour examiner des lois importantes, voici qu'un tout nouveau coin impérieux des enjeux du pays attire l'attention.

Il s'agit de la Primature, évidemment, avec comme point de départ la petite bagarre insolite et condamnée de toutes parts, qui a été filmée puis balancée dans les réseaux sociaux, il y a peu. Pourquoi les muscles peuvent-ils être sollicités à un cadre si haut de la gestion du pays ? Les réponses dans les réseaux sociaux sont plus que variées. Les sources officielles, quant à eux, ont depuis plus parlé en "off recording qu'en on". Tshibala, doublement touché par cet événement, ne s'est pas fait prier pour agir. Le gendre a été suspendu. Mais, dans ces rififis, un coup. Son directeur de Cabinet, sur qui des affirmations de toutes sortes ont été diffusées, a décidé hier, jeudi 8 mars 2018, de claquer la porte de l'Hôtel du Gouvernement où occupait-il une place de choix de par les temps qui courent. Peut-il être soutenu présentement qu'il s'agit là d'une Primaturegate ? D'un scandale aux retombées incalculables dès lors qu'il faut noter le caractère imprévisible de la scène politique congolaise ces jours ci? Possible, peut-être même certain. Mais, en tout état de clarté d'esprit, les "gates" il y en a à foison en RDC à tel point que depuis 2016, l'on est tenté de les synthétiser en une : le Congogate.

Il ne faut pas disposer d'une intelligence à la Sherlock Holmes pour citer de mémoire la série d'affaires. Les Lumumba papers, Panama papers, passeportsgate, et Cie sont plus qu'éloquents. La plus grande de toute, sans nul doute, est l'électiongate. Oui, c'est plus que vrai. De 2016 à 2017 jusqu'à même l'année en cours, les joutes électorales constituent l'arbre-scandale aux scandales tentaculaires. Ce, à tel point qu'au troisième mois de 2018, alors que les élections sont prévues pour décembre, toujours pas d'horizon clair.

A quand la sortie du tunnel ?