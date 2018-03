Congo-Kinshasa: Autonomisation de la femme - Un rôle important pour la survie nationale

Dans son speech, la Représentante des femmes vivant en milieu rural, a, avant tout, salué la présence de tous les invités et partenaires qui ont répondu présent à l'activité organisée ce jeudi 8 mars à l'Académie de Beaux-Arts, en l'honneur de la femme. En tout cas, elle était la première à prendre le micro à cette manifestation, au nom des femmes rurales. Sans ambages, elle en a profité pour rappeler que la femme rurale mérite un peu plus de mérite et de la dignité. Car, a-t-elle laissé entendre, cette dernière demeure une source vitale de production sur l'ensemble du territoire national.

En effet, il faudra souligner que le thème international du mois de la femme édition 2018 est "L'heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes". A en croire la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Chantal Safou Lopusa, le thème retenu par les autorités de la République a été inspiré par ce thème mondial. Elle s'exprimait jeudi dernier à l'Académie de Beaux-Arts, à l'occasion de l'ouverture de la sixième foire de l'entreprenariat féminin, qui devra se clôturer le 10 mars prochain.

