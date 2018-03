Congo-Kinshasa: Kongo Central - Le phénomène « habit sexy » chez la femme est-il banalisé ?

Comme on peut s'en rendre compte, le phénomène « habit sexy » chez la femme semble être banalisé en RD. Congo, en général et, plus particulièrement, au Kongo Central au point de devenir une habitude à verser dans les mœurs. Et cela, au vu et au su des parents, des autorités publiques, des éducateurs et surtout, des églises où les femmes grouillent.

La pratique s'est étendue jusqu'aux familles considérées comme gardiennes des traditions et respectueuses des principes moraux.

L'habit, ce costume ou vêtement que l'homme met pour se couvrir, témoigne la manière d'être, de se maintenir, de se retrouver dans la fréquentation humaine. De même, l'habit permet de connaître un être, son comportement, ses agissements, etc. Il peut également être un signe distinctif dans une assemblée. Voilà pourquoi, on dit qu' « on reconnaît le moine par sa robe ».

Chaque espèce vivante créée par Dieu a son habit (fourrure, poils, plumes... ), propre à ses us et coutumes pour ne pas blesser certaines susceptibilités, ni offenser la conscience des autres. C'est justement cette blessure qui fait que l'habit ou, mieux, l'habillement de nos femmes et filles soit au centre des débats ces jours.

Loin de nous attaquer délibérément à notre gente féminine en ce mois de la femme, il y a lieu de tourner le regard critique sur son accoutrement.

De son pagne original à la mini jupe, en passant par le pantalon, la femme congolaise a travesti horriblement son habillement jusqu'à la nuisance qui est préjudiciable pour son voisin, l'homme.

Ce dernier doit lutter entre la tentation trop forte des fois et la prison pour viol dont les femmes sont, elles-mêmes, allumeuses. Celles-ci sont sans cœur en ce moment où l'Etat réprime sévèrement les infractions en rapport avec le viol. Elles, curieusement, ont choisi de pousser leurs compagnons "hommes", à la faute.

Après avoir tronqué le pagne et la tenue traditionnelle et originelle conforme aux us et coutumes pour les mini jupes et les « maputa pornos », laissant entrevoir les cuisses au moindre bâillement, maintenant ce sont des tenues sexy qui sont cataloguées tant pour les jeunes filles, élèves, étudiantes que de grandes dames. Parmi ces tenues, l'on observe les mini jupes à fente large et béante, les pantalons « à taille basse » faisant voir le sous-vêtement, des collants ou cyclistes, des chemisiers très courts laissant tout le nombril dehors, les serre-corps utilisés quelle que soit la forme même rombière du derrière, les très courtes robes et amples dont les pans se soulèvent au moindre coup de vent, des habits à la dentelle et des tissus transparents, des guimpes (corsages) décolletées et sans manches exposant des seins nus parfois en chaussettes et des aisselles aux poils touffus, etc.

Quant à savoir à quoi riment ces tralalas, les femmes répondent que c'est la mode. Histoire, donc, d'être à la page.

Les hommes qui se disent harcelés par ce genre d'habillement qui met le corps de la femme en relief et en saillie, cette façon d'agir de certaines mamans serait une manière d'attirer, d'attiser l'appétit des cœurs sensibles et de choquer la conscience masculine.

C'est la raison essentielle, par ces temps qui courent, tout ce spectacle de foire charnelle obnubile la conscience des hommes en RDC.

Si certaines petites filles et jeunes filles ne font qu'imiter aveuglement des modèles et modes occidentaux, la grande partie de celles-ci et des mamans en font usage pour des fins vitales. C'est à peu près comme la politique du pêcheur préparant un joli appât pour susciter l'appétit chez le poisson. D'autres se livrent à ces exhibitions charnelles pour récupérer le retard des années antérieures.

Face à la gravité et les conséquences néfastes de cette extravagance vestimentaire, l'autorité reste muette et la RDC semble normaliser cette imperfection qui conduit, cyniquement, le pays vers des modèles ataviques de Sodome et Gomorrhe.

Alors pourquoi ne pas institutionnaliser le port de cache-sexe ou la nudité tout court pour des hommes et femmes lorsqu'on estime que l'histoire est un perpétuel recommencement, c'est-à-dire, revenir toujours aux anciennes habitudes.

De toutes les façons, la mode, c'est bon. Mais, toutes les modes ne sont pas utiles et bonnes. L'habit ne fait pas le moine bien sûr mais, il reflète la personnalité d'un individu, dit-on.

La femme doit savoir que ce n'est pas l'extravagance qui fera d'elle une bonne et belle femme, mais c'est la façon de se servir de son être qui fera d'elle ce qu'elle envisage. Faire un bon usage de son corps l'épargnerait de tous les aléas de la vie.

Ainsi, voici ce que pensent les chercheurs sur la vie de la femme à travers ses âges à partir de 17 ans :

De 18 ans à 20 ans, une femme est comme l'Afrique à moitié sauvage, belle et pleine de mystérieux deltas à la fertilité certaine ;

Elle est comme l'Amérique, développée et ouverte au commerce spécialement avec ceux qui ont du pognon : c'est entre 21 et 30 ans ;

Entre 31 et 35 ans, la femme est comme l'Inde ; sensuelle, relaxée, épanouie et convaincue de sa beauté ;

Entre 36 et 40 ans, une femme est comme la France ; délicieusement mûre, elle reste un territoire agréable à visiter ;

De 41 à 50 ans, une femme est comme la Yougoslavie. La guerre est aujourd'hui perdue, les erreurs du passé la hantent. Des gros travaux de reconstruction doivent être lancés ;

Entre 51 et 60 ans, une femme est comme la Russie, étendue aux limites incontrôlées, mais le climat froid décourage les visiteurs ;

De 61 à 70 ans, la femme est semblable à la Mongolie ; un glorieux passé, des grandes conquêtes mais hélas, aucun futur ;

Enfin, après 70 ans, une femme est comme l'Afghanistan ; tout le monde sait où elle se trouve, malheureusement, personne ne veut plus y aller.

Ces huit étapes d'âge consommées, elle doit s'attendre à récolter ce qu'elle a semé pendant ces temps. Car, le temps perdu ne meurt pas sans se venger. Les «bilamba mabe », entendez, mauvais habillement, ne peut, en aucun cas, constituer une occasion de se rattraper ou récupérer quoi que ce soit. Au contraire, ceci devrait conduire à réorienter la réflexion autrement.

Aux autorités, plus préoccupées par la politicaille que la politique, de se ressaisir et mettre de l'ordre chez les femmes pour sauver les mœurs et coutumes.

Car, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. L'a-t-on oublié ? N'est-ce pas par la femme que le péché est arrivé au monde ? C'est dire que tout ce qui flotte est femme qui peut être tout sauf un homme à ne pas suivre. Heureusement, nous sommes dans le mois de la femme... A bientôt.