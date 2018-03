Congo-Kinshasa: Cap sur les élections 2018. Le Centre - Germain Kambinga invite la CENI au respect du calendrier !

Pour sa part et au nom de la délégation, Germain KAMBINGA a remercié la CENI pour cette initiative participative des formations politiques au processus électoral avant de confirmer l'engagement de sa plateforme politique au processus électoral. En abordant ces 6 points à savoir, l'enrôlement des congolais de l'étranger, la machine à voter, le financement du processus électoral, la garantie de la transparence électorale, les considérations politiques et l'apport de la communauté internationale, le Président du Centre invite la CENI à jouer totalement sa carte pour que les élections se tiennent effectivement à la date du 23 décembre 2018.

Le numéro 2 de la CENI a présenté la cartographie électorale du pays tout en martelant que l'opération de la Révision du Fichier Electoral s'est bien passée et actuellement, la CENI avec plus de 46 millions d'enrôlés procède au traitement et à la consolidation des données des électeurs enrôlés afin de garantir le respect du principe de l'unicité de l'électeur dans le fichier électoral.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.