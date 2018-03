Congo-Kinshasa: Ni foire, ni ring. Primature - Michel Nsomue jette l'éponge !

Puis, les autres mécanismes ordonnés, du reste, par le Président Kabila, au vu des images inadmissibles et emberlificotantes, devront être actionnés pour conjurer l'indiscipline et ramener de l'ordre dans la boutique.

Lundi 5 mars dernier, en fin de la journée, il a été fait état d'une altercation survenue entre l'un des conseillers du Premier Ministre et le Directeur de Cabinet. Ce dernier, selon des sources croisées, aurait refusé de signer un ordre de mission dont le but était justifié seulement par le souci, pour ce Conseiller-là, d'obtenir un visa. Bien d'autres raisons ont été également évoquées. Allusion faite, ici, à la litanie des propos et actes de vandalisme dont la destruction méchante des biens meubles et ornements de l'Hôtel du Gouvernement. Des voies et faits dont le même Conseiller aurait été à la base, selon qu'il serait, en même temps, un gendre du Premier Ministre, ont vite fait de polluer l'atmosphère. Tout a tellement tourné au vinaigre qu'au comble de tout, l'homme, fou furieux, avait juré de démantibuler les mâchoires d'une des assistantes du Directeur de Cabinet. Hélas, Dieu merci ! Car, soudainement, les forces de l'ordre l'en ont empêché. N'eût-été le cas, cette assistante, placée la détermination de ce Conseiller, devenu comme un chier enragé, en aurait eu pour son compte, avec soit, quelques dents de moins, soit un œil crevé ou, à la limite, le thorax écrabouillé.

