Mali: Ségou à l'allure d'une ville moderne

Le premier ministre Sbm, lors de sa brève visite de l'échangeur a demandé aux populations de Ségou d'entretenir avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Aussi, il a déploré le vandalisme sur les voies et a interpelé les autorités locales pour son entretien.

C'est la réalisation d'une promesse présidentielle. Son coût est estimé à plus de 10 milliard de fcfa financé à 84 % sur le budget national et 14% qui est un prêt à rembourser toujours par l'état Malien.

"Ségou sido ani balanza" change de visage. L'échangeur multiple de la ville est entièrement achevé et mis en circulation depuis un moment. L'ouvrage est impressionnant et rend la ville splendide et moderne. Il serait bientôt inauguré par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita en personne prochainement.

