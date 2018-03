Togo: « Togo Debout » reporte son grand meeting de remobilisation des Togolais

Son premier porte-parole, professeur David Dosseh, face à des ennuis dans une affaire dite de notes truquées, qui l'ont conduit hier à se rendre à deux reprises au SRI et devant se présenter au même lieu ce vendredi, ensemble avec son fils, pour dit-on « nécessité de l'enquête », le Front citoyen Togo Debout a jugé utile de reporter son grand meeting d'information et de remobilisation du peuple togolais, de ce Samedi 10 Mars 2018 devant le Collège des Plateaux à Tokoin Casablanca (Lomé).

Si le second porte-parole de Togo Debout, Me Raphael Kpandé-Adzaré évoque un problème d'organisation pour expliquer ce report à une date ultérieure, l'on est tenté de donner raison au président de la LTDH, Me Célestin Agbogan, qui se prononçant ce jour sur la convocation de professeur Dosseh et de son fils, par le SRI, écrivait, qu'il s'agit d' « un nouveau feuilleton judiciaire aux allures d'un acharnement qui vient de commencer et cette fois-ci, les Organisations de Défense des Droits de l'Homme (ODDH) et les citoyens togolais doivent rester mobilisés pour éviter que le Gouvernement togolais, coutumier d'une justice de deux poids deux mesures, se serve de l'institution judiciaire, supposée être le dernier rempart contre l'arbitraire, pour en faire son bras armé, afin de décapiter les têtes de pont des mouvements de contestation ».