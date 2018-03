Togo: La LTDH y voit un acharnement et une implication maladroite de la Gendarmerie dans les affaires de l'Université de Lomé

Le premier responsable de la LTDH indique qu' « un nouveau feuilleton judiciaire aux allures d'un acharnement vient de commencer et cette fois-ci, les Organisations de Défense des Droits de l'Homme (ODDH) et les citoyens togolais doivent rester mobilisés pour éviter que le Gouvernement togolais, coutumier d'une justice de deux poids deux mesures, se serve de l'institution judiciaire, supposée être le dernier rempart contre l'arbitraire, pour en faire son bras armé, afin de décapiter les têtes de pont des mouvements de contestation ».

Une situation qui déplait à la LTDH (Ligue Togolaise des Droits de l'Homme). « On ne comprend pas pourquoi cet acharnement et cette implication de la gendarmerie dans cette affaire de l'université », a indiqué le président de la Ligue, Me Célestin Agbogan.

