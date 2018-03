Mali/Rwanda: Coupe de la Confédération - Djoliba AC s'impose face a l'APR

Pour son entrée en lice, le Djoliba AC est venu au bout de sa peine en s'imposant (1-0) face à l'APR de Kigali lors du seizième de finale aller, au stade Modibo Keita de Bamako. L'unique but a été marqué à la 47è par Cheikh Niang.

Soutenu par un public heureux de continuer le chemin des compétitions africaines, après la triste élimination du stade malien, de l'AS Réal et les Onze créateurs, le Djoliba AC s'est imposé, mercredi dernier, (1-0) face à l'APR de Kigali. L'unique but a été marqué par Cheick Niang à la suite d'un passe en coulisse d'Oumar Kida.

Dans une rencontre plaisante et engagée, les joueurs de Fanyéri Diarra ont nourri beaucoup d'occasion mais l'attaque était fébrile devant la cage d'Ives Kimenyi.

Dès la 13è mn que le capitaine Seydou Diallo rate le penalty à la suite d'une faute commise par le portier rwandais sur Cheikh Niang. Ensuite, les Djolibistes se sont créés d'énormes occasions que les visiteurs.

Avant l'ouverture du score de Cheikh Niang 2mn après la pause Moussa Sissoko, entré à la place de Mamoutou Kouyaté (41mn) a lancé un puissant tir de 33m et a vu le ballon frôlé la barre transversale du portier rwandais Yves Kimenyi (68mn).

Deux minutes après, Bourama Doumbia face au gardien a raté le cadre é la suite d'un mauvais alignement de défense rwandaise.

Coté rwandais, à la 70è mn Muhadjiri Hakizimana a manqué sa frappe face au vigilant portier Adama Keita qui détourne la balle pour le corner. Fanyéri Diarra« quelque soit l'issue, on ne prend pas de but. L'importance était de gagner et nous allons nous préparer en conséquence pour le match retour.

En 1ère mi-temps nous un peu dormi et nous avons laissé jouer les rwandais mais en 2è mi-temps le cours du match a changé qui nous a permis de marquer un but. Dont on défendra celui-ci au match retour ». Il souligné que les joueurs peuvent faire mieux au Kigali dans dix jours pour pouvoir se qualifier.

Quant à Seydou Diallo, le capitaine du Djoliba AC, lui a estimé qu'ils ont raté beaucoup d'occasions « on n'a pas été efficace devant le but et on pouvait finir ce match dès ce soir à Bamako. Mais on a gagné 1-0, rien n'est perdu.

Maintenant on cherche a travailler dur pour arracher la qualification au Rwanda ». L'objectif des joueurs est de se qualifier pour la phase finale afin de ternir les mauvaises images sur le football malien a confié le capitaine djolibiste.