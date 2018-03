Une nouvelle coalition contre les mutilations génitales féminines (Mgf) et le mariage des enfants, est… Plus »

Quant à Moussoukoro Diop, le journal pense quela jeune bloggeuse a pris rapidement du galon. Selon le LeJecos, la bloggeuse a su en effet s'imposer et est devenue en quelques années une valeur sûre dans le milieu des réseaux sociaux et du digital. Avant d'ajouter que cette passionnée du digital, offre ses talents en ce moment à l'organisation onusienne la FAO.

Selon le journal, étant Première femme a occupé la tête d'une banque au Sénégal, Mme Sow n'en finit pas de pousser les limites. En effet, poursuit la même source, elle vient d'être promue directrice régionale en charge des trois filiales d'Afrique de l'ouest (Guinée, Mali et Sénégal). Elle est en outre la première femme francophone à rejoindre l'exécutif management de la grande banque nigériane United Bank for Africa(UBA).

Une audace malgré son jeune âge, 29 ans lui a ouvert les portes des marchés les plus porteurs en occident et au Japon. Le groupe Allafrica global Média vient d'ailleurs de lui décerné le Prix Allafrica Leadership Féminin 2018 pour l'Entreprenariat, pour son engagement dans l'autonomisation des femmes à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

Le journal estime qu'avec l'expertise qu'elle a pu acquérir au niveau de la Direction de la monnaie et du crédit qu'elle a dirigé, Mme Diop est sans doute la femme qu'il faut, pour permettre au Sénégal de réaliser ses ambitions en termes de mobilisations de financements à travers la finance islamique. Elle est, d'ailleurs, la seule femme qui occupe des responsabilités aussi importantes au sein de la task force du ministre de l'économie, des finances et du plan.

Dans cette logique, LeJecos indique Mme Korka Diaw , la reine du riz made in Sénégal qui estconnue au Nord du pays, plus précisément à Richard Tol où elle a ses installations, Korka Diaw est une icône pour les femmes de la zone.

