Congo-Kinshasa: Le directeur de cabinet du Premier ministre démissionne

Plus de 120 personnes tuées, plus 2000 cases brûlées depuis décembre 2017. Dans la province… Plus »

Michel Somwe et toutes les autres personnes impliquées dans ce scandale font l'objet d'audition dans les services des renseignement et de sécurité.

Le second dossier concerne une bagarre dans les installations de la primature. La fille du directeur de cabinet et le gendre du chef du gouvernement en sont venus aux mains pour un problème d'ordre de mission adressé au gendre de Bruno Tshibala.

Le premier de ces deux dossiers concerne les rémunérations des membres du cabinet du Premier ministre. Ils sont, au total, un peu plus de 500. Tous se plaignent de ne pas être payés correctement et accusent le directeur du cabinet, Michel Somwe, de détourner leurs salaires.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.