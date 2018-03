Congo-Kinshasa: Des femmes UNPOL et PNC célèbrent le 8 mars dans l'action

Finie la séance d'échanges, les policières se sont ensuite reparties en plusieurs groupes pour un quadrillage de la ville. Les équipes sont alors déployées sur le terrain sur deux axes, à savoir Rombe1-Rombe2-Monument et Kimanga-Kalundu-district urbain PNC, pour assurer la sécurité de la population et de ses biens.

Cette séance a permis de rappeler la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Uvira (SOLIUV) et les actions menées dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre et de la protection de l'enfance.

Une patrouille spéciale à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme et un message à l'endroit de la population ; message qui se résume dans les propos de cette policière du district urbain de la PNC: «Le 08 mars, c'est notre journée et nous avons voulu par cette activité montrer à la population que nous, les femmes, sommes et restons les premières garantes de la sécurité et de la protection de la population partout, dans nos foyers et à la cité».

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo.

