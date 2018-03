Sénégal: OMVS - Journée d'échanges autour d'un fleuve à l'âge d'or

Le nouveau Haut-Commissaire de l'OMVS a pris fonction depuis le 19 juin 2017 en remplacement de son prédécesseur le guinéen Kabiné Komara, lequel n'a pas rempilé à un second mandat. La Conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'OMVS ( Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ) a décidé de lui chercher un successeur.

L'OMVS -qui boucle ses 45 ans de vie -organise la première Édition de la journée OMVS lundi 12 mars 2018 dans les locaux de l'organisation pour consolider les acquis aussi bien institutionnels que socio-économiques.

L'OMVS est devenue un espace de dynamiques consolidantes émergentes pour les économies de ses pays membres qui partagent en commun le Fleuve Sénégal riche de par son histoire et la vitalité de la coopération interétatique. Cette journée d'échanges autour du thème : » les fondements de l'intégration autour du Fleuve Sénégal » sera animée par d'éminentes personnalités dont l'ancien Haut -Commissaire de l'OMVS, le mauritanien Mohamed Salem Ould MERZOUG, présentement conseiller chargé de mission à la Présidence de Nouakchott. Ce dernier connaît bien la maison et a porté au firmament cette institution durant une décennie qui a retrouvé sa crédibilité auprès des guichets de financements internationaux et ramené la confiance entre les partenaires et usagers de l'eau et le goût du personnel au travail. C'est sous le magistère du mauritanien Mohamed Salem MERZOUG que la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal a été ratifiée en mai 2002.

Le Haut-commissariat a ainsi entrepris de créer ce rendez vous annuel qui pourrait a priori être organisé dans les pays membres respectifs de l'institution. Cette journée verra la participation du ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Mansour Faye et du brillant chercheur universitaire Ibrahima THIOUB. On annonce aussi la participation à cette première édition Journée OMVS de Lansana Fofana, Haut-commissaire de l'OMVG ( Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie ).

Depuis son arrivée à la tête de l'institution, Hamed Diane SEMEGA multiplie l'offensive pour trouver les voies et moyens de renforcement de l'action de l'OMVS dans l'intérêt collectif des pays membres.