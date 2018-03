Sénégal: Opération de nettoyage - La Coalition des acteurs pour la protection de l'enfance sensibilisée

Ledit appui, qui entre dans le cadre de la protection de l'enfant déroulé par les Cape, participe à soutenir les enfants nécessiteux des quartiers et des parents à revenus faibles. A en croire la coordonnatrice Mme Diallo Adjaratou Bâ, tous ces actes participent à la protection des enfants en vue de leur permettre de jouir de tous leurs droits. Cette fois-ci, la Cape ne se limite pas seulement à veiller au bon respect des droits et devoirs des enfants, elle a étendu ses tentacules pour donner une cure de jouvence aux quartiers gagnés par les immondices.

Après ce coup d'éclat, cette même Coalition des acteurs pour la protection de l'enfance (Cape) mise en place dans les différents quartiers de la commune de Tambacounda, a reçu un appui consistant en fournitures scolaires, en matériels pour des activités génératrices de revenus, etc. Un accompagnement de Save The Children avec comme actrice de mise en œuvre l'Ong Enda Jeunesse Action.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.