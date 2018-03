Créée sur décision présidentielle depuis décembre 2017 pour réduire le chômage des jeunes et des femmes, la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a démarré officiellement lancé ses activités cette semaine. Elle a un budget annuel de 30 milliards de francs Cfa.

Le Délégué général, Papa Amadou Sarr à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), lors d'un point de presse a annoncé le lancement officiel des activités de la DER. Cette structure d'un budget de 30 milliards de francs Cfa a pour mission d'appuyer les femmes et les jeunes à accéder aux financements. Le Délégué général a rappelé que le président de la République s'est beaucoup engagé à l'entreprenariat des jeunes et des femmes d'où la création de cette structure en fin 2017.

«Au jour d'aujourd'hui, je peux vous annoncer que la Der marche et est prête à répondre aux attentes des citoyens. C'est aussi une structure souple autonome qui a vocation à être rapide pour financer l'entreprenariat des femmes et des jeunes que nous allons accompagner dans des projets fiables, innovants et en assurant une présence sur l'ensemble du territoire national. Avec l'efficacité comme leitmotiv, cette nouvelle structure va permettre d'atteindre cette jeunesse, ces femmes qui sont un atout majeur», lance le Délégué général qui a eu à travailler à la Banque mondiale et à la Fondation Bill et Mélinda Gates.

Cette nouvelle structure mise sur la rapidité. C'est ce qui fait que les demandes de financement seront faites en ligne avec un dispositif souple avec de petits financements à gérer en ligne. Même pour les grands financements, il est prévu un traitement très rapide dans 3 semaines au maximum, le tout dans une grande transparence. Compte tenu de l'existence de beaucoup d'agences et structures dans ce domaine de la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, le Délégué général annonce qu'il y aura une collaboration, même s'ils ont la particularité de la rapidité dans le traitement.

Plusieurs systèmes de financement

Il est prévu pour la Der 4 système de financement : Le premier c'est un modèle d'autonomisation économique ou appui à l'entreprenariat de 100 000 francs à 500 000 francs Cfa ; Le modèle 2 c'est : les modèles de financement par métier que ce soit l'artisanat, les industries culturelles, l'élevage, al pêche, l'agriculture etc. Il est prévu aussi des financements de types incubateurs pour des jeunes et des structures regroupés pour plusieurs programmes. Le 4ème modèle c'est un système de financement de l'entreprise pour le meilleur projet.