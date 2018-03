Afrique: Les Etats-Unis rétablissent le droit d'importer des trophées de chasse d'Afrique

Une nouvelle coalition contre les mutilations génitales féminines (Mgf) et le mariage des enfants, est… Plus »

Le porte-parole de l'association écologiste Robin des Bois, Jacky Bonnemain s'inquiète des conséquences de cette décision américaine. « Il est certain que le lobby des armes et des chasseurs va exercer, surtout en ce moment, une pression considérable sur l'administration et sur le président, pour que la libéralisation de la chasse dans les pays d'Afrique australe soit effective. Et surtout que ces chasseurs fortunés puissent ramener chez eux, à titre de décoration, des têtes, des queues, des oreilles d'éléphants. »

Il y a trois mois et demi, Donald Trump écrivait sur twitter : « Il sera très difficile de me faire changer d'avis que ce spectacle d'horreur aide de quelque façon que ce soit à la conservation des éléphants ou de tout autre animal. »

