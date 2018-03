Lesotho: Le pays ouvre un centre commercial horticole pour stimuler les affaires des agriculteurs

communiqué de presse

(Maseru / Genève) - Le Royaume du Lesotho continue d'investir dans l'agroalimentaire pour ses agriculteurs : Ce centre commercial horticole flambant neuf leur permettra de mieux conserver leurs fruits et légumes et de recevoir des paiements rapides pour leurs produits.

Le centre a ouvert ses portes aujourd'hui avec une cérémonie d'inauguration présidée par le très honorable Motsoahae Thomas Thabane, Premier ministre du Lesotho ; Monsieur Tefo Mapesela, Ministre du Commerce et de l'Industrie, Arancha González, Directrice exécutive du Centre du commerce international (ITC) ; et Ratnakar Adhikari, Directeur exécutif du Cadre intégré renforcé (EIF).

Les agriculteurs peuvent désormais déposer des produits au centre pour le nettoyage, l'emballage et le stockage à froid. Ils reçoivent le paiement à la livraison en espèces ou par virement bancaire, le cas échéant. Le centre vend ensuite les produits à savoir, les tomates, les épinards, les concombres et les pêches aux hôtels et aux supermarchés du Lesotho. Il s'agit d'une mesure importante pour aider les producteurs à atteindre leur objectif d'exportation vers la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe et au-delà.

Partenariat pour le changement

Inaugurant l'événement, le Premier ministre Thabane a déclaré : « J'ai le privilège d'assister au lancement et à la remise d'un centre commercial qui a été généreusement financé par le CIR et techniquement mis en place avec l'aide de l'ITC. Le développement du centre commercial est conforme à la politique économique du gouvernement du Lesotho, visant à accroître notre capacité de production et à diversifier nos produits et marchés d'exportation. Le développement est également une quête par le gouvernement pour accélérer la création d'emplois et la réduction de la pauvreté en général, en particulier chez les jeunes et les femmes. »

Et au Ministre Mapsela d'ajouter : « Le centre commercial gérera des services de chaîne d'approvisionnement inclusifs, reliant les producteurs de fruits et légumes frais aux marchés nationaux et internationaux. Un équipement moderne et complet pour le stockage, le traitement, l'emballage et la distribution des produits des agriculteurs aux acheteurs a été installé et mis en service avec succès. La valeur de l'équipement est estimée à $2 millions. »

Mme Arancha Gonzàlez, Directrice exécutive de l'ITC a déclaré : « L'appropriation au niveau des pays, au niveau des gouvernements et des agriculteurs est impérative pour rendre cette initiative évolutive et percutante. Nous devons montrer, en particulier aux jeunes, que l'agriculture est une activité génératrice de revenus, qui mérite d'être prise au sérieux. Nous devons saisir toutes les opportunités de valeur ajoutée dans l'industrie, les services et l'agriculture. »

Ratnakar Adhikari, Directeur exécutif du CIR, a affirmé : « En connectant directement les agriculteurs aux acheteurs, ce nouveau marché est une initiative vraiment prometteuse. Il ne suffit plus que d'améliorer l'accès au financement pour ouvrir de nombreuses et nouvelles perspectives de revenus dans le secteur agricole du Lesotho. Je félicite le pays et nos partenaires pour cette initiative visant à accroître les revenus et à améliorer les possibilités d'exportation de fruits et légumes, y compris vers le marché régional. »

Relever les défis majeurs

Le marché horticole est une réponse à deux défis majeurs auxquels sont confrontés les agriculteurs au Lesotho : des pertes après récolte de 20 à 50 % et un manque d'accès au financement.

Les agriculteurs peuvent vendre leurs produits au centre qui se pose en acheteur fiable et constant, peu de temps après la récolte, sans devoir chercher d'autres acheteurs ou intermédiaires ; processus fastidieux qui entraîne généralement le dépérissement des produits.

Pour améliorer l'accès au financement, le centre encourage les agriculteurs à se faire payer par virement bancaire afin de pouvoir se constituer des historiques de crédit. Le fait de posséder une expérience en matière de collaboration avec les banques et de se familiariser avec les exigences des institutions financières permet à ces agriculteurs de renforcer leurs arguments lorsqu'ils s'adressent aux banques et aux institutions financières pour obtenir du financement afin de développer leurs petites entreprises.

Cultiver dans des serres

Les entreprises, le gouvernement et les partenaires internationaux ont collaboré pour faire du centre commercial une réalité. En décembre 2016, la Société nationale de développement du Lesotho a pris à bail auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie une structure d'usine dans la zone industrielle de Ha Tikoe pour y installer le centre commercial. Le centre a été construit dans le cadre du projet de développement de la productivité agricole et du commerce financé par le CIR et a été mis en œuvre par l'ITC en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et le ministère du Développement des petites entreprises, des coopératives et de la commercialisation. Le centre commercial sera exploité par le secteur privé en partenariat avec le gouvernement.

Cette approche de collaboration avec toutes les principales parties prenantes au Lesotho a permis de faire en sorte que le projet soit axé sur la demande, qu'il reflète les priorités des agriculteurs et que les partenaires du Lesotho se l'approprient progressivement.

Dans le cadre du projet, 115 petits exploitants agricoles de quatre districts ont reçu des serres afin d'acquérir de meilleures compétences de planification en vue d'augmenter les rendements et améliorer la qualité de leurs produits. En utilisant la technologie des serres, ils ont appris à produire des cultures de meilleure qualité, à réduire les pertes et à prolonger la saison de croissance, ce qui leur a permis d'accroître leurs revenus.

Le projet, lancé en 2013, a été conçu pour aider à transformer la perception de l'industrie agricole au Lesotho, en particulier chez les jeunes, et pour faire en sorte qu'elle devienne une carrière moderne, génératrice de revenus et créatrice d'emplois, qui favorise une croissance économique durable et inclusive dans le pays. L'agriculture étant l'un des secteurs clés du pays dans le cadre de sa vision nationale, une production vigoureuse et de meilleure qualité favoriserait directement la sécurité alimentaire, la création d'emplois et l'éradication de la pauvreté.

À propos de l'ITC - Le Centre du commerce international est l'agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations Unies. L'ITC aide les micro, petites et moyennes entreprises dans les pays en développement et les économies de transition à devenir plus compétitives sur les marchés mondiaux, contribuant ainsi au développement économique durable dans le cadre du Programme d'aide au commerce et des Objectifs de développement durable des Nations unies.

À propos du CIR - Le Cadre intégré renforcé (CIR) est le seul partenariat multilatéral consacré exclusivement à aider les pays les moins avancés (PMA) à se servir du commerce comme moteur de croissance, du développement durable et de réduction de la pauvreté. Le partenariat du CIR avec 51 pays, 24 donateurs et 8 agences partenaires collabore étroitement avec les gouvernements, les organisations de développement, la société civile et le milieu universitaire. Ensemble, nous mettons à profit notre savoir-faire collectif, notre portée et notre réputation pour nous attaquer aux problèmes les plus pressants du commerce au service du développement dans le monde.

