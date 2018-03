Sénégal: Télécom - La Commission d'études 15 de l'UIT-T intensifie ses travaux sur le transport optique 5G

"Ce rapport fait le lien entre les spécialistes des réseaux de transport de la Commission d'études 15 de l'UIT-T et les spécialistes des technologies hertziennes du 3GPP, en leur donnant un point de référence commun," a indiqué Malcolm Betts, Président du Groupe de travail 3 de la CE 15 de l'UIT-T. Le rapport décrit quatre scénarios de déploiement des réseaux d'accès radioélectrique 5G, avec leurs incidences sur la classification des liaisons de raccordement avant, intermédiaire et arrière dans les réseaux de transport optique.

Intitulé "Réseaux de transport pour la prise en charge des réseaux IMT-2020/5G", le rapport technique UIT‑T GSTR‑TN5G offre un modèle de référence pour le réseau de transport 5G et met en particulier l'accent sur les interfaces entre les entités 5G et le réseau de transport. L'objectif avec ce rapport est avant tout d'identifier les architectures et les interfaces 5G d'importance pour la CE 15 de l'UIT-T.

«A l'UIT, nous travaillons pour faciliter la mise en place d'une connectivité mobile accrue en définissant à la fois les fréquences et les normes utilisées pour la 5G, et les normes grâce auxquelles les réseaux de transport pourront prendre en charge la 5G," a déclaré Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT.

Le rapport aborde les spécifications 3GPP et CPRI sous l'angle du réseau de transport et présente la vision qu' à la CE 15 de l'UIT-T des nouvelles exigences de la 5G. Ce document de référence donne des orientations pour les nouveaux projets de normalisation menés par la CE 15 de l'UIT-T afin de faire évoluer le réseau de transport pour pouvoir prendre en charge la 5G.

