Tunisie: 1er festival «Les Francophonies de Sousse» (8-10 mars 2018)

Le festival avait démarré, dans la journée, par une première rencontre-débat sur «La femme dans l'espace francophone: réussites et défis», des témoignages ont été présentés autour de "success stories" de femmes. Une seconde rencontre est prévue, vendredi après-midi, sur "La francophonie et la diversité culturelle". Une rencontre-débat abordant la question de la francophonie économique est, également, au menu.

La première journée du festival a été marquée par la présence de plusieurs officiels tunisiens dont Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires culturelles, et Radhouane Ayara, ministre du Transport, ainsi que des diplomates de pays francophones accrédités en Tunisie dont Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie et Carol McQueen, ambassadrice du Canada en Tunisie.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Sousse, Sami Hochlef, directeur du festival, a insisté sur la dimension «culturelle de cette manifestation qui revêt aussi un aspect économique et scientifique». Des visites au profit des délégations officielles sont prévues dont l'une à la Médina de Sousse qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et l'autre à la Technopole de Sousse.

Concerts et rencontres-débat autour de la francophonie sont au menu de ce festival organisé les 8, 9 et 10 mars 2018, par l'Association des Tunisien(ne)s Ami(e)s de la Francophonie (A.T.A.F.), et soutenu par un collectif associatif, en partenariat avec la Municipalité et le Gouvernorat de Sousse. Les organisateurs œuvrent, dans la même lignée d'ouverture sur la diversité culturelle en Tunisie, à perpétuer la tradition francophone inscrite dans la philosophie et dans les actions de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lit-on sur le site dédié à cette manifestation.

