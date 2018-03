Congo-Kinshasa: Célébration de la journée internationale de la femme à Kalemie

communiqué de presse

Kalemie, le 8 mars 2018 - Dans la province du Tanganyika, la journée du 8 mars dédiée à la femme a été marquée par trois grands moments sur fond de solidarité en faveur des femmes vulnérables.

La journée internationale de la femme (JIF) a démarré par un culte dans une église protestante au centre-ville de Kalemie, regroupant les autorités des principales institutions gouvernementales du Tanganyika, des responsables de la hiérarchie militaire et de police, la société civile, des ONGs nationales et internationales, le Système des Nations Unies et surtout de nombreuses femmes des réseaux d'associations, partis politiques, et diverses catégories socio-professionnelles et culturelles.

Deux allocutions ont ponctué la cérémonie de lancement de la JIF 2018 ; le message de solidarité de la Ministre provinciale du Genre, Famille et Enfant à l'égard des femmes vulnérables qui vivent dans les camps de déplacés autour de Kalemie ; celui du Gouverneur de province du Tanganyika qui a lancé officiellement la Journée de la Femme.

Pour M. Richard Ngoy Kitangala, « L'heure est venue » pour des actions concrètes pour l'autonomisation de la femme. Il a promis la mise en place effective d'un fonds de microfinance pour les femmes constituées en associations. A l'issue de la messe, une descente aux sites des déplacés dans le territoire de Kalemie a eu lieu.

En fin de matinée, la Section de la Police de la MONUSCO-Kalemie et l'Unité de l'Administration pénitentiaire ont organisé une sensibilisation suivie de remise de dons, en faveur des femmes détenues à la Prison Centrale de Kalemie et à l'Association dénommée AFEDI composée de veuves de la PNC, des FARDC et une frange de la société civile.

Cette cérémonie s'est déroulée respectivement à la Paroisse Christ le Roi et à la Prison Centrale de Kalemie. Les femmes ont été sensibilisées sur le VIH/Sida et les violences basées sur le genre. Savon, l'huile végétale, la farine de maïs, sel et des boissons sucrées ont constitués l'essentiel des dons.

Dans l'après-midi, au quartier général de la MONUSCO, une cinquantaine de jeunes filles élèves et étudiantes de Kalemie ont participé à une causerie-débat. Cette activité organisée à l'initiative du bureau de Kalemie a eu pour objectif de sensibiliser le groupe cible à poursuivre les études.

Y ont pris part, le personnel féminin de la MONUSCO, des Agences du Système des Nations Unies, et de la Croix-Rouge comme facilitateur de la séance. Quelques questions ont animé les débats : les concepts de responsabilité, de dignité de la jeune fille.

Par ailleurs, les jeunes filles ont été amenées à se prononcer sur les modèles de femmes et les rêves qu'elles poursuivent. Au début de la conférence, le chef de bureau de la MONUSCO par intérim a rappelé le thème de la JIF 2018 et dans ses propos, mis en exergue les actions du Système des Nations Unies au Tanganyika qui contribuent à l'autonomisation de la femme et à la consolidation de la paix en citant comme exemple la réalisation des projets à impact rapide de la MONUSCO ou encore le programme PAM/FAO d'Appui aux chaines de valeurs des petits producteurs agricoles dans le Tanganyika.

Pour rappel, le thème international 2018 est «L'heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes» ; Au niveau de la RDC, « Investir dans la force productrice de la femme, priorité de la RDC» a été proposé comme thème national.