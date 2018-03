Kenya: Réconciliation surprise entre Uhuru Kenyatta et Raïla Odinga

Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta et l'opposant Raïla Odinga ont échangé une… Plus »

Même ton du côté d'Uhuru Kenyatta qui n'a pas hésité à pointer les divisions ethniques comme en partie responsables. Alors que son adversaire ne l'a toujours pas reconnu comme président légitime, le chef de l'Etat, qui entame son dernier mandat, a rappelé que les élections vont et viennent, mais que l'intérêt général doit primer. Uhuru Kenyatta a enfin annoncé un plan pour unifier le peuple et discuter des divisions du pays, sans pour autant donner de détails.

Poignée de main chaleureuse, accolade, grands sourires, Raïla Odinga et Uhuru Kenyatta ont voulu montrer à tous la preuve de leur réconciliation. L'opposant a déclaré que le temps était venu de confronter leurs différences. Des divergences trop enracinées au sein de la population selon lui, et qui déjà gangrènent la dernière génération de Kenyans. « Nos dissensions s'arrêtent ici. Nous avons besoin de sauver nos enfants de nous-mêmes », a déclaré le chef de la NASA.

Spectaculaire rebondissement au Kenya. Uhuru Kenyatta et Raïla Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. A la surprise générale, le président kenyan et son opposant se sont rencontrés ce vendredi 9 mars au matin.

