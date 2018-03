Angola: Réflexion sur la vie de l'église catholique et ses fidèles

Moçamedes (Angola) — Les évêques de la Conférence Episcopale de l'Angola et São-Tomé et Principe-CEAST réfléchissent sur la vie de l'église catholique et de ses fidèles.

Ce travail dirigé par l'archevêque de Luanda, Filomena de Nascimento Vieira Dias se déroule dans la ville de Moçamedes dans la province de Namibe (littoral).

A l'ouverture de la session, Filomena Viera Dias a indiqué que c'était un exercice auquel sont invités les évêques de divers diocèses de penser à la vie de leurs communautés et des églises au moment où se commémore le 50ème anniversaire de cette dénomination religieuse.

Selon lui, les 50 ans d'existence de la CEAST seront célébrés par une messe dans la même ville.

"La société angolaise aujourd'hui traverse un moment de grande attente et d'espoir où plusieurs voix et tonalités veulent dialoguer et penser au bien-être de la Nation », a-t-il dit.

Durant la réunion, les 20 évêques de plusieurs diocèses vont également débuter l'application d'un projet qui surgit à la suite de la lettre du Pape François « Laudate Si», sur l'environnement.