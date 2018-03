Afrique: Faire de la Tunisie, la destination santé en Afrique

La capitale tunisienne, Tunis, accueille du 7 au 10 mars 2018, la 5e édition de « Tunisia healph expo ». Organisée par la Société des foires internationales de Tunis, cette édition qui veut faire de la Tunisie la destination santé en Afrique, abrite le 1er congrès sur le tourisme médical en Tunisie.

L'Edition 2018 de Tunisia healph expo s'est donnée pour mission essentielle, de faire de la Tunisie, une destination santé en mettant en valeur le potentiel du pays dans le secteur de la santé et particulièrement au niveau de l'accueil et les soins de patients étrangers, de la production de médicaments et de dispositifs médicaux, de la thalassothérapie et de la formation dans les métiers de la santé.

A cet effet, la Société des foires internationales de Tunis organise le 1er congrès sur le tourisme médical en Tunisie du 8 au 9 mars. Son directeur général, Ben Miled Néjib, a remercié les congressistes venus de plusieurs pays africains pour leur présence synonyme d'une bonne coopération entre la Tunisie et ces pays en vue du développement du tourisme médical. La Tunisie, a-t-il dit, a fait du tourisme médical un secteur important de son développement.

A travers des infrastructures dans les domaines de la santé et du tourisme, la qualité des ressources humaines et par conséquent, des soins de santé, la Tunisie entend ainsi développer des réseaux de coopération entre les opérateurs tunisiens et des partenaires étrangers, développer des infrastructures et prestations de soins médicaux en Tunisie et dans d'autres pays maghrébins et africains et servir de plateforme pour présenter les dernières avancées et innovation dans les service de santé, a expliqué Ben Miled Néjib.

Déjà, a soutenu le président de la Fédération nationale de la santé (FNS), Tarek Ennaifer, la Tunisie compte 32 usines pharmaceutiques humaines, 6 usines pharmaceutiques animales, 10 usines d'équipements et dispositifs médicaux, 15 usines d'hygiène et de bien-être pour 11 000 emplois créés. En matière de prestations sanitaires privés, le pays, a-t-il noté, dénombre 98 polycliniques de 5 600 lits au total pour 1 millions d'hospitalisation dont 40% à l'export. Il compte également 115 cliniques de dialyse, 4052 établissements paramédicaux, 1312 centres de kinésithérapie, 8 864 cabinets médecins, 352 laboratoires de prothèses dentaires, 3 234 cabinets dentaires.

Le tourisme de santé, un secteur d'avenir

Quant à la croissance du tourisme mondial, Michel Julian, administrateur auprès du programme sur les statistiques, tendances et politiques de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), a expliqué qu'en 2017, pour la 8e année consécutive, le tourisme international a atteint 1 322 arrivées internationales pour une croissance de 7%. En Afrique, la Tunisie connait une reprise de ses activités touristiques avec des arrivés qui ont dépassé la barre de 5 millions de touristes internationaux, a précisé M. Julian. « Nouveau phénomène dont on ne mesure pas encore la vraie dimension du secteur », le tourisme de santé, a poursuivi Michel Julian, a fait l'objet d'une étude en finition de l'OMT.

Pour lui, la première observation c'est que le tourisme de santé comprend le tourisme médical et le tourisme de bien-être. En termes de recettes, les USA sont en tête des pays avec plus de 3 400 millions de dollars par an, suivis de la Turquie et de la France. La Tunisie occupe le 8e rang mondial et le 1er en Afrique. Le tourisme médical génère 100 milliards de dollars par an et les facteurs qui font d'un pays une destination attrayante sont entre autres l'infrastructure, le personnel médical de qualité, la sureté et sécurité, la certification, collaboration entre acteurs publics et privés (hôpitaux, infirmiers, assurances, guide, transport, hôtel, autorités ... ).

L'édition 2018 de Tunisia healph expo accueille du 7 au 10 mars, des exposants dans divers secteurs notamment les services de santé, l'industrie pharmaceutique, les équipements et dispositifs médicaux, la médecine vétérinaire, l'hygiène et la gestion des déchets de soins, l'informatique médicale, la thalassothérapie et thermalisme, le bien-être, la formation dans les métiers de santé et l'information sanitaire et la prévention. Les exposants sont venus de la Chine, l'Algérie, la France, l'Italie et la Belgique, entre autres.