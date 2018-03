Congo-Kinshasa: Culture et ART - Halle de la Gombe - Samuel Pasquier dévoile le nouveau programme d'activités

La traditionnelle conférence de presse annonçant le bimestriel des activités culturelles de l'institut français a bel et bien eu lieu, le jeudi 8 mars dernier. Il a été annoncé par le Directeur Délégué de l'Institut Français, qui se faisait accompagner de Malaurie Carras, la Coordonnatrice culturelle.

Cette grandiose activité qui a toujours réuni les professionnels culturels et les journalistes s'est tenue à la petite halle de l'Institut Français. Des activités inédites qui vont certainement séduire les cœurs des amoureux de la culture, ont retenu l'attention des organisateurs. A tout dire, tous les domaines de l'art sont dans le Pipeline de ce grand agenda bimensuel.

Faut-il signaler, au passage, que cette programmation culturelle mars-avril est extrêmement riche en matières et elle aura comme fil conducteur, des activités en lien avec la célébration des droits de la femme et de la francophonie.

Déjà, le jeudi 8 mars dernier, le jour même de la grande annonce dudit programme, le public méticuleux, amoureux de l'art plastique a participé au vernissage intitulé : " l'écran de fumée", une œuvre de Géraldine Tobe, une plasticienne patentée vivant à Kinshasa.

Toujours dans le cadre de la célébration des droits de la femme, Christiana Tabaro avec le collectif D'art- D'art présentera la pièce " parole de femme", écrit par Annie Leclerc, le vendredi 9 mars 2018 à la grande Halle.

Elle invite, à cet effet, le grand public Kinois à devenir nombreux pour ce qu'elle appelle : " le partage des acquis de son univers".

Trois activités importantes sont retenues pour célébrer avec faste les festivités de la Francophonie. Il s'agit, entre autres, d'une grande dictée qui sera organisée en date du 17 mars 2018, à laquelle prendront part les élèves de plusieurs écoles de Kinshasa. Ensuite, un concours sera également organisé, le 20 mars dans le même ordre d'idées pour justement, remettre des diplômes de mérite aux participants qui, à tout prix, vont se distinguer des autres.

Enfin, une fois de plus, un buffet de cœur sera organisé, le 24 dans le but d'assister affectueusement les enfants en situation de rue.

Du côté du sixième art qui est la danse, Jacques Bana Yanga, en collaboration avec d'autres partenaires extérieurs, refait surface avec la huitième édition du festival " ME YA BE". Ce grand rendez-vous culturel transcontinental est fixé du jeudi 12 avril 2018 au samedi 14 avril 2018. Il sera également tenu des expositions photos et des ateliers sur la danse contemporaine, en marge de ce grand festival de danse.

Pour les passionnés de l'art d'Orphée, pas de souci, quelques concerts sont également prévus dans cet agenda.

Le septième art qui est le cinéma occupe une place de noblesse dans ce programme bimestriel. Pour une fois, le cinéma Brésilien sera à l'honneur en République démocratique du Congo, grâce à l'Institut Français.

Avec des films jamais projetés en Afrique, cette programmation du cinéma Brésilien, faut-il le signifier, coïncide avec le 50ème anniversaire des relations diplomatiques non-stop entre la RD. Congo et le Brésil. Présent dans la salle, Cairo, le Représentant de l'Ambassade de la République du Brésil, a d'abord remercié l'Institut Français pour cette franche collaboration. Et, par la suite, il a souligné, à son tour, qu'ils existaient beaucoup de similitudes culturelles, sociales et politiques entre son pays et la RDC. Voilà pourquoi, il a émis les vœux de cimenter davantage les échanges multisectoriels entre les deux pays.