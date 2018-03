Sénégal: Pour l'intégration de la maladie rénale chronique dans les stratégies de détection des maladies non transmissibles

Il a ainsi prôné une plus grande sensibilisation en faveur de l'accès des filles et des femmes à l'éducation. Selon lui, il est difficile de comprendre et d'adhérer à un programme de prévention sans éducation.

"La plus grande sensibilisation est nécessaire sur liens entre les maladies rénales et les complications liées à la grossesse. La maladie rénale est un facteur de risque de complication", a souligné le chef du service de néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar.

"La maladie rénale chronique devrait être intégrée dans toutes les stratégies de détection et de prise en charge des maladies non transmissibles en particulier celles qui touchent les femmes", a-t-il déclaré.

Kaolack — Le professeur Boucar Diouf, néphrologue à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, a réaffirmé vendredi à Kaolack (centre) la nécessité d'intégrer la maladie rénale chronique (MRC) dans toutes les stratégies de détection et de prise en charge des maladies non transmissibles, notamment celles touchant les femmes.

