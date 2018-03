Maroc: Championnat D1 - La course aux premières places s'intensifie

Le poète marocain Hassan El Ouazzani, directeur du Livre, des Bibliothèques et des Archives au… Plus »

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le DHJ reçoit l'AS FAR à partir de 15h au stade El Abdi. Une rencontre importante pour les deux équipes qui ont perdu leurs derniers matchs à domicile, face respectivement au WAC et au KACM.

A la même heure, le stade municipal de Khénifra abritera la rencontre des mal lotis, le CAK et le RAC. 13èmes avec 18 points, les Khénifris tenteront de profiter de l'avantage du public et du terrain pour prendre de l'avance par rapport aux autres équipes du bas du tableau. De l'autre côté, les hommes de Mandoza, derniers au classement, n'auront pas droit à l'erreur, car une nouvelle défaite les enfoncera au fond du panier.

