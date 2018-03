Angola: Plus de 600 jeunes en formation professionnelle à Huambo

Huambo (Angola) — Un cours de formation professionnelle dans diverses spécialités, auquel sont inscrits 638 jeunes, a démarré vendredi à Huambo, chef-lieu de la province du même nom, avec l'appui de la Direction locale du Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale.

La métallerie, la menuiserie-ébénisterie, la charpenterie, la plomberie, la tôlerie, l'électricité et la mécanique sont des branches proposées aux élèves, dans le cadre du 1er cycle de formation professionnelle dont la durée est de trois, six et neuf mois, selon les options. L'informatique, la couture, la décoration, la pâtisserie et l'art culinaire, l'entrepreneuriat, la comptabilité et fiscalité, l'audit, l'anglais et le français sont d'autres options suivies par les élèves recrutés depuis les municipalités de Caála, de Chicala-Cholohanga, la capitale provinciale, Londuimbali et Mungo.

Dans son mot de circonstance, le vice-gouverneur local chargé des services techniques et d'infrastructures, Calunga Quissanga, a souligné que la formation professionnelle, facteur de réduction du taux de chômage dans le pays, permettrait aux citoyens de créer eux mêmes des emplois. L'enseignement technico-professionnel, qui répond aux besoins du marché d'emploi par la valorisation du capital humain, contribue au progrès de l'économie nationale, à la croissance des entreprises et au développement du pays, et permet également aux nombreuses familles de réaliser leur rêve, a-t-il ajouté.