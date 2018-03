Angola: La Loi de la Concurrence établit une Autorité régulatrice

Luanda — La Proposition de Loi sur la Concurrence, qui sera soumise, dans sa généralité, à la prochaine séance plénière de l'Assemblée Nationale (Parlement) requiert la mise en place d'une autorité qui devra régir sur cette matière face aux agents économiques qui oseraient de violer les principes de la concurrence.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité régissant sur la concurrence sera orientée par le critère de l'intérêt public de promotion et de défense de la concurrence, et pourrait, à base de ce critère, donner priorité à certaines questions à analyser.

La Proposition de Loi sur la Concurrence, votée ce vendredi par unanimité par les Commissions des Affaires Constitutionnelles et Juridiques et de l'Economie et Finances de l'Assemblée Nationale, vise à introduire, pour la première fois, dans l'ordre juridique angolais, un système de défense de concurrence, à travers une loi incluant des règles de concurrence saine, dans la moralité et dans l'éthique.

Selon l'avis conjoint des Commissions de travail spécialisées de l'Assemblée Nationale, l'objectif c'est de promouvoir la compétitivité des agents économiques et l'efficience dans l'allocation des facteurs de production et de distribution de biens et services.