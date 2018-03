Angola: Livraison de près de 2.000 appartements à Cuito et à Andulo

Les habitudes alimentaires saines consistant à la réduction de l'excès de graisse et de sel ainsi… Plus »

En partenariat avec le gouvernement angolais, l'entreprise Kora-Angola, qui assure également la promotion immobilière, développe un Programme National d'Habitat dénommé "Meu Sonho, Minha Casa" (Mon songe, Ma Maison), qui consiste à bâtir et à commercialiser 40.000 logements, notamment dans les provinces de Bié, de Huambo, d'Uige, de Cuanza Sul, de Moxico et de Luanda.

C'est ce qu'a fait savoir vendredi à l'Angop le coordinateur commercial et de marketing de "Kora- Angola", Crispim Costa, à l'occasion d'une visite de deux jours à la province de Bié de la ministre de l'Aménagement du Territoire et d'Habitat, Ana Paula de Carvalho.

Cuito (Angola) — Environs 2.000 Appartements construits dans les nouvelles villes satellites de Cuito et d'Andulo, dans la province de Biè, ont été livrés à des locataires par l'entreprise de construction civile "Kora Angola", entre octobre 2017 et début mars 2018.

