Burkina Faso: Alassane Bala Sakande, président de l'assemblée nationale - « L'année 2018 s'annonce sous de meilleurs auspices »

La première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte le mardi 7 mars 2018 au sein de l'hémicycle, sous la présidence de son président Alassane Bala Sakandé. Celle-ci intervient alors que le Burkina Faso est encore sous le choc du double attentat terroriste du 2 mars dernier à Ouagadougou.

A l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale le 7 mars dernier, Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, a, dès l'entame de son propos, planté le décor en indiquant que « la présente session ordinaire s'ouvre dans un contexte international et national en pleine mutation, charriant par la même occasion son lot d'interrogations et d'incertitudes, mais aussi son flot d'opportunités et d'espoirs ». Mais au plan national, sur lequel il insiste beaucoup plus, c'est une session qui s'ouvre au moment où, dit-il, « notre pays panse encore ses plaies suite aux attaques qui ont visé l'ambassade de France et l'Etat-major général des armées ce vendredi 2 mars 2018 à Ouagadougou ».

C'est dans ce sens que, prévue pour débuter à 16h, l'ouverture de la session a été repoussée à 17h afin de permettre aux parlementaires de rendre hommage aux soldats tombés sous les balles des terroristes en participant à leurs obsèques qui ont eu lieu en début d'après-midi au cimetière municipal de Gounghin. Et le président Alassane Bala Sakandé de rappeler que ce sont des attaques intervenues alors que les musulmans se préparaient à aller à la mosquée et les catholiques pour le chemin de croix. Un vendredi saint choisi par les prédicateurs de la mort, dit-il, pour se laisser aller à leur haine pour la vie. Aussi a-t-il saisi l'opportunité pour saluer, louer et magnifier les Forces de défense et de sécurité dont « le très grand professionnalisme, l'héroïsme et l'intrépidité ont permis de limiter l'étendue des pertes en vies humaines ».

C'est dans ce sens que le premier responsable du parlement burkinabè dira, parlant des Forces de défense et de sécurité, qu'elles peuvent compter sur l'Assemblée nationale pour adopter toutes les lois qui appellent au renforcement de la politique sécuritaire et à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Tout en reconnaissant que la lutte contre le terrorisme sera longue, Alassane Bala Sakandé dit que « notre victoire est inéluctable ».

Il faut relever que cette première session ordinaire ira jusqu'au 4 juin 2018. Elle va être consacrée à l'examen et à l'adoption de projets et propositions de lois et sera marquée par le discours sur l'état de la Nation du Premier ministre. Et le président de l'Assemblée nationale de souligner que l'inter-session n'a pas été de tout repos pour les parlementaires burkinabè.

4,5 milliards de F CFA de l'Union européenne et de la Suède pour le plan stratégique 2016-2020

Ainsi, au niveau du comité de suivi sur la gestion des titres miniers et de la responsabilité sociale des entreprises minières, 49% des recommandations ont été mises en œuvre à la date du 15 février 2018. Et il est demandé dans ce sens au

Gouvernement, d'accélérer la prise des arrêtés sur le fonds

de préservation et de réhabilitation. Pour ce qui est du comité de suivi de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain, celui-ci a constaté avec regret, relève le président Alassane Bala Sakandé, que seulement 10% des 77 recommandations connaissent un début de mise en œuvre. A ce sujet, déclare-t-il, le gouvernement devra s'expliquer publiquement sur cette situation devant l'Assemblée nationale. Déjà, les parlementaires réfléchissent sur deux réformes dans le contrôle de l'action gouvernementale et il s'agit de voir comment les ministres pourraient être désormais responsables individuellement devant la représentation nationale. La deuxième réforme est de consacrer plus de temps aux séances de questions orales afin de mieux prendre en compte les préoccupations des populations et des élus.

Il a annoncé que dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale, l'Union européenne et l'ambassade de Suède ont décidé de mutualiser leurs fonds dans un panier commun à hauteur d'environ 4,5 milliards de F CFA. Le président du parlement burkinabè reste confiant en indiquant que 2018 s'annonce sous de meilleurs auspices pour le Burkina Faso, malgré la mauvaise conjoncture économique internationale. Pour cela, il dira que la hausse des cours de l'or et du coton devrait aider également à dynamiser les perspectives de croissance.

Et de relever que la croissance économique devrait se consolider autour de 6%, soutenue par un programme d'investissement public du Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020. Pour saluer les efforts fournis par le président du Faso et son gouvernement au niveau social, Alassane Bala Sakandé a relevé les accords intervenus entre le gouvernement et les syndicats tout en formulant le vœu que la conférence générale des Forces vives devant traiter du système de rémunération, aboutisse à des résultats concluants.

Il faut noter que l'hémicycle a accueilli, à cette occasion, deux nouveaux députés que sont Salamata Ouédraogo et Phebe Dorcas Ouédraogo/Compaoré, en remplacement respectivement de Bachir Ismaël Ouédraogo et Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchall appelés au sein du gouvernement Paul Kaba Thiéba.