Cameroun: Le ministre des sports annule le tour cyclisme international 2018

Préparé depuis plus d´un an, le tour du Cameroun a été nuitamment annulé, alors que tout était fin prêt pour le premier coup de pédale. "Le ministre nous a dit hier à 23h30, qu´il y avait des difficultés au niveau du ministère des finances et que je devais voir comment préfinancer le tour pour me faire rembourser plus tard.

N´ayant pas les 350-400 millions de francs, je lui ai dit que je n´avais pas les moyens. Il a dit qu´il souhaitait qu´on annule le tour", raconte abattu, Honoré Yossi, président de la fédération camerounaise de cyclisme, FECACYCLISME. "Si on nous avait prévenu au moins 1 ou 2 mois, on pouvait se battre, mais à la veille de la compétition, où trouver au pied levé un tel montant", regrette Honoré Yossi, très amer.

Ce dernier ne comprend pas pourquoi la tutelle choisit d´annuler la compétition maintenant alors qu´elle est au courant depuis plus d´un an déjà, que les officiels, les équipes dont celles du Congo, Algerie, Rwaand et autres personnalités sont déjà sur place et n´attendent que le lendemain pour le coup d´envoi.

L´UCI va frapper fort

Evidemment que cette annulation de dernière minute aura des conséquences très graves sur le Cameroun. "Je vous garantis qu´il y aura beaucoup de sanctions", a prévenu Honoré Yossi. D´abord sur les autres compétitions comme la Tour Cycliste Chantal Biya qui n´aura pas lieu si les pénalités prévues par l´Union Cycliste International ne sont pas réglées ; enfin sur l´image du Cameroun qui accueille la Coupe d´Afrique des nations Total 2019 que le Cameroun.

Et c´est justement à cause de cette compétition africaine de football, que le cyclisme paie aujourd´hui les frais.

Qui a dit qu´au Cameroun, il n´y a pas de sport mineur ?