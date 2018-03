Cameroun: Coopération - L'OMS offre 150 chaises roulantes pédiatriques au ministère de la Santé publique

L'Organisation mondiale de la santé (Oms), ne veut plus voir des parents transporter péniblement leurs enfants malades handicapés sur le dos, au sein des institutions sanitaires. C'est tout ce qui justifie le don de 150 chaises roulantes pédiatriques qu'elle a fait le mois dernier au ministère de la Santé publique (Minsanté) du Cameroun, en présence des représentants de l'Unicef et de l'Unfpa (toutes deux des structures des Nations unies), et de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, entre autres.

Les 150 chaises roulantes pédiatriques, affirme-t-on, participent du renforcement des capacités logistiques et fonctionnelles de certaines structures sanitaires spécialisées, en œuvrant au transport interne des enfants handicapés malades. Toute chose qui devrait alors voir améliorer, la qualité des soins hospitaliers offerts aux enfants, et ainsi marquer plus encore la volonté de l'Oms à rendre plus efficient le système sanitaire camerounais.

Les 150 chaises, a indiqué André Mama Fouda le Minsanté, seront réparties entre diverses institutions sanitaires spécialisées de huit régions du pays, à la diligence du Centre national de réhabilitation des handicapés. S'il s'est félicité de l'importance selon lui, que le gouvernement accorde à la santé de l'enfant, il est cependant resté énigmatique sur les hôpitaux qui devraient bénéficier du don des 150 chaises roulantes pédiatriques de l'Oms.