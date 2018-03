Sénégal: Premiére édition des Journées de l'OMVS, lundi

A l'agenda de ces journées, il est prévu un mot du Haut-Commissaire Hamed Diane Semega pour l'ouverture suivie du discours du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mansour Faye et de celui du président du conseil des ministres Cheikh Taliby Sylla.

Insistant sur cet objectif, il souligne que "c'est pour partager avec le grand public, les acteurs et partenaires, les acquis enjeux et projets que le haut-commissariat a décidé de célébrer désormais alternativement dans les quatre pays membres les journées de l'OMVS".

En initiant cette manifestation, la volonté de l'OMVS, souligne, le Haut-Commissaire Hamed Diane Semega, est de "créer un rendez-vous annuel pour célébrer notre organisation, partager ses réalisations et projets, honorer ses acteurs, ses partenaires en un mot tous ceux qui ont contribué à faire de l'OMVS une grande et belle organisation".

