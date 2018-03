Sénégal: Des élèves de Tambacounda marchent pour une solution à la grève des enseignants

Il en a profité pour saluer la "nouvelle attitude" des lycéens de la commune qui n'ont pas fait grève au courant du mois de décembre. "Quand on parle de droit à l'éducation, pour un élève, c'est étudier ; là on est tout à fait d'accord", a-t-il dit.

Le gouverneur Elhadji Bouya Amar a félicité les élèves pour la "responsabilité" dont ils ont fait preuve, en demandant une autorisation, qui a été accordée, et en manifestant leur préoccupation "en toute paix et en toute tranquillité".

Le collectif piloté notamment par les lycées Mame Cheikh Mbaye et Tamba commune, en plus d'autres d'autres établissements, invite les autorités étatiques, à commencer par le chef de l'Etat et le ministre de l'Education ainsi que les enseignants, à "conjuguer leurs efforts, afin de remédier à cette situation qui (ne présage) pas d'un futur flamboyant".

"Nous voulons étudier et nous pensons que ce n'est pas trop demander", a-t-il poursuivi, ajoutant que les élèves, conscients de leur sort, se font l'écho de tous leurs camarades pour réclamer leur "droit le plus absolu, le droit à l'éducation". Il incombe à l'Etat d'assurer à tous les citoyens, cette éducation "pilier de l'émergence", a-t-il rappelé.

"Nous condamnons fermement le mutisme du gouvernement et l'entêtement des syndicats d'enseignants", a lancé Younoussa Gano, porte-parole du collectif, en lisant le mémorandum devant la gouvernance, en présence du maître des lieux. Les élèves se considèrent comme les "victimes collatérales de la mésentente" entre gouvernement et synicats.

Quelques élèves portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres messages, "Notre avenir est en jeu", "Nous élèves de la commune de Tamba disons non à la paralysie du système".

