Ile Maurice: Rivière-Noire - Un mois pour promouvoir les femmes entrepreneurs

Le Kolektif Rivier Nwar veut marquer dignement la Journée internationale de la femme. Elle a donc établi un calendrier tout au long du mois de mars en vue de promouvoir les femmes entrepreneures de la région et leur faire raconter leur histoire.

«Kozé Fam Rivier Nwar», tel est le thème retenu pour l'année 2018 par le Kolektif Rivier Nwar (KRN). Cette organisation non gouvernementale travaille de concert avec les associations locales et les acteurs sociaux pour optimiser les ressources et améliorer la qualité de vie des habitants de Grande et de Petite-Rivière-Noire.

L'un des objectifs visés dans les activités retenues pour marquer la Journée internationale de la femme est de montrer les femmes de Grande et de Petite-Rivière-Noire qui sont autonomes. Des femmes à la fois mères de famille et entrepreneures qui jonglent efficacement avec leurs différentes responsabilités. Cela tout en brisant les stéréotypes qui sont accolés à ceux qui vivent dans la cité de Rivière-Noire.

Intéressons-nous à Juliette Hermit, 44 ans, chef d'un atelier de couture. Mariée et mère de deux enfants, elle a commencé la couture après avoir arrêté l'école. «C'est mon père qui m'a demandé d'apprendre la couture », raconte-t-elle. «Je m'y suis appliquée pendant environ deux ans avant de prendre un emploi dans une usine.»

Après quelque temps, elle travaille comme bonne. Mais très vite, elle se voit dans l'obligation de trouver un second emploi et travaille en parallèle dans une entreprise textile. «Dans mon second job, mes patrons voulaient se lancer dans la production de vêtements. Je faisais déjà des retouches pour eux et ils m'ont proposé de faire les prototypes de leur production», explique Juliette.

«Et c'est là-bas que j'ai pris mes habitudes d'être pointilleuse et méticuleuse. J'ai fait cela jusqu'à ce qu'ils stoppent leur production. Et ils m'ont incitée à me tourner vers les cours de KRN pour lancer mon business.»

Au bout de deux ans, cette «maniaque» du détail réalise qu'elle peut monter son propre business et se lancer seule dans l'aventure, épaulée par son mari et sa famille. Cela grâce à ce qu'elle a appris à KRN, «notamment gérer mon temps, mon entreprise et ma famille sans empiéter sur le reste.» Et depuis, sa vie de famille elle-même a changé. Aujourd'hui à la tête de sa petite entreprise de couture, elle veut aller encore plus loin et travaille actuellement sur le lancement d'un nouveau t-shirt.

On retrouve une volonté similaire chez Nandita Ittoo, 28 ans, à la tête d'une entreprise de fabrication de snacks. Également mariée et mère de deux enfants, la jeune femme a toujours su qu'elle voulait un jour se mettre à son compte. Elle propose actuellement des gâteaux frits comme des samossas mais elle voudrait se lancer très bientôt dans la production de lunch boxes et de dinner boxes.

«J'ai toujours aimé la cuisine et je voulais en faire mon gagne-pain depuis longtemps», fait part Nandita. «Je travaillais comme bonne chez deux personnes différentes mais ensuite j'ai fait le pas pour me lancer dans la confection de gâteaux.» Comme Juliette, elle a été aidée dans la mise sur pied de son entreprise par le projet de KRN pour les femmes entrepreneures. Avec deux enfants en bas âge à la maison, c'était un défi qu'il fallait relever et elle l'a fait.

«C'est difficile parfois avec les enfants mais j'ai eu le soutien de mon mari et de ma famille. Celuici m'aide dans mes tâches et maintenant nous sommes sur la bonne voie», raconte Nandita fièrement. Des dizaines de femmes se sont lancées dans l'aventure de l'entrepreneuriat dans la région de Grande et Petite-Rivière- Noire. Une fierté pour le Kolektif Rivier Nwar qui se bat pour les aider et les faire connaître. La clé pour réussir ? «Foncer» répond Juliette Hermit.

Faire les préjugés voler en éclats

À la veille de la Journée internationale de la femme, KRN a décidé de se lancer dans une campagne dédiée aux femmes entrepreneures de la région. Depuis lundi, le collectif déploie ses ailes sur Facebook en présentant une femme entrepreneure par jour. Photographiées en noir et blanc, on peut lire la fierté sur leur visage et elles racontent leurs histoires. Ces femmes ont reçu une formation du Women Entrepreneurial Assistance Programme (WEAP) pour mieux gérer leur business et un micro crédit pour se lancer. En parallèle à la campagne menée sur les réseaux sociaux, KNR s'apprête à organiser un évènement mettant en avant les femmes entrepreneures en les encourageant à agir comme ambassadrices au cours d'une rencontre avec la ministre de l'Égalité du genre, et l'épouse du Premier ministre, Kobita Jugnauth, qui est la marraine de l'association. L'objectif est simple : «briser les étiquettes» de paresse et de misère qui collent à la peau des habitants de Rivière-Noire.