Sénégal: FC Metz - Fallou Diagne de retour pour affronter le PSG

Dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, Frédéric Hantz et ses poulains se déplaceront au Parc des Princes pour affronter le PSG. Pour le déplacement à Paris, l'entraineur messin a convoqué un groupe de 18 joueurs. Pour cette affiche, le technicien lorrain enregistre les retours de Fallou Diagne et Ibrahima Niane.

Les milieux Florian Mollet (lésion aux ischio-jambiers) Georges Mandjeck (suspendu) et Yann Jouffre (bursite au talon) seront absents. Le gardien de but numéro 2 Thomas Didillon, lui, souffre d'une douleur au dos. À l'inverse, Frédéric Hantz pourra compter sur le retour de blessure aux ischio-jambiers de son défenseur Fallou Diagne et d'Ibrahima Niane. Reste à savoir si le retour de ces deux joueurs empêchera les Parisiens, éliminés en Ligue des Champions mardi soir par le Real Madrid, de battre la lanterne rouge de Ligue 1. Bon dernier de L1 à 9 points de Toulouse, 17ème, le club lorrain reste sur 2 nuls à Guingamp (2-2) et face à Toulouse (1-1). Avant ces deux partages des points, les Grenats avaient enchaîné 2 défaites à l'extérieur, à Marseille (6-3) et à Troyes (1-0). Les Lorrains devront mettre les barbelés pour éviter de prendre une avalanche de buts face à Mbappé, Cavani et Di Maria.

Le groupe messin :

Beurnadeau, Kawashima - Niakhaté, Selimovic, Peugnet, Lempereur, Rivierez, Balliu, Diagne - Poblete, Cohade, Boulaya, Dossevi, Milicevic - Nguette, Rivière, Roux, Niane