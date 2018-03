Cote d'Ivoire: Bordeaux - Soualiho Meïté se verrait bien rester

Prêté sans option d'achat par l'AS Monaco cet hiver, Soualiho Meïté a déjà montré de bonnes choses à Bordeaux. Le milieu de terrain se sent bien en Gironde et ne serait pas contre un transfert définitif. Soualiho Meïté est revenu sur son intégration au sein du club Bordelais.

« Vous savez, je suis surtout concentré sur ma fin de saison, a confié l'ancien Lillois à Sud-Ouest. Après, pourquoi ne pas négocier... C'est vrai que c'est un bon club, Bordeaux. Mais pour l'instant, je suis concentré sur mon match de ce week-end et sur la fin de la saison. Après, on discutera... »

« Je me sens très bien dans le collectif. J'ai des supers coéquipiers qui dès mon arrivée m'ont mis à l'aise, qui n'ont pas hésité à me parler et à m'aider. Le plus difficile était de retrouver du rythme,» a notamment confessé le milieu de terrain. « Les coachs aussi m'ont aidé en me disant que cela irait mieux avec le temps et que j'avais les capacités ».

Titularisé à 8 reprises en Ligue 1 cette saison et auteur de bonne prestation au poste de relayeur depuis l'arrivée de Gustavo Poyet, le Français s'est désormais imposé comme une pièce maîtresse du milieu de terrain Girondin. Rappelons que l'ASM l'avait recruté l'été dernier pour 8 M€. Autant dire que le club de la Principauté ne négociera pas en dessous de ce montant.