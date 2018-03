Afrique: Vers un renouveau de l'arbitrage continental !

Des discussions autour de l'implication des arbitres femmes dans le processus de renouveau seront également abordées. Ceci au lendemain du premier Symposium du football féminin. « Soutenir les femmes arbitres que nous avons sous la main en les utilisant régulièrement dans les compétitions masculines afin qu'elles soient aguerries pour mieux aborder les joutes continentales et engager une politique hardie de recrutement et de formation à grande échelle nationale de jeunes filles, notamment dans les instituts de sports et dans les universités. Ainsi, à moyen terme, les Associations auront de bons viviers d'arbitres femmes pour booster l'arbitrage féminin africain au plan local et international« , a indiqué Waberi dans son discours d'ouverture.

-Trouver des voies et moyens pour uniformiser nos méthodes d'actions et nos façons d'agir;

Alors que 6 arbitres centraux et 12 assistants représenteront l'Afrique en Russie au Mondial 2018 et au moment où l'IFAB a approuvé l'utilisation du VAR (arbitrage par vidéo assistance) dans les compétitions internationales, les responsables des départements d'arbitrage des associations membres de la CAF sont réunis au Caire en Egypte pour un séminaire qui a pour objectifs:

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.