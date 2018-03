Cameroun: Est - Les députés jeunes parlent des réseaux sociaux

Bertoua (Lom et Djerem) - L'initiative se veut pédagogique. Après la session spéciale tenue à l'hémicycle de Ngoa Ekelle, à Yaoundé, à l'occasion de la 52e édition de la fête de la jeunesse, les onze députés jeunes de la région de l'Est, conduits par l'honorable Moussa Babal Monrosier, sont revenus à la base partager avec leurs pairs des informations qui touchent à la vie de la nation.

Et particulièrement, celles qui les concernent le plus : emploi, entrepreneuriat, plan triennal spécial jeunes... Un compte rendu parlementaire ponctué d'échanges riches, qui s'est tenu le 22 février dernier devant une assemblée des jeunes issus de l'Est profond.

La trame de fond de cette mission de sensibilisation avait trait à certaines préoccupations développées abondamment par le chef de l'Etat, Paul Biya, dans son adresse à ses jeunes compatriotes le 10 février 2018. Lequel a invité ceux-ci à ne pas être des followers passifs, mais des jeunes actifs, dynamiques et prompts à jouer leur partition dans le développement.

Ces députés et bien d'autres jeunes présents ont répondu à l'appel du bureau régional du Conseil national de la Jeunesse de l'Est. D'après leur porte-parole, Moussa Babal Monrosier, les réseaux sociaux sont comme un couteau à double tranchant.

S'ils sont mal utilisés, ils déroutent à grande vitesse les jeunes, mais si ces outils de communication des temps modernes sont bien usités, c'est une véritable fenêtre d'opportunités pour leur insertion socio pressionnelle, leurs études et leur business.

« Nous devons dire non aux informations qui visent à déstabiliser notre pays. Les jeunes de l'Est ont pris l'engagement d'être ambassadeurs de la bonne utilisation des réseaux sociaux », a renchéri Rostand Cora Mbele, président régional du Conseil de la jeunesse de l'Est.

Quant à Abama Abdoulaye, délégué régional de la Jeunesse et de l'Education civique, il s'est réjoui de l'initiative et de l'opiniâtreté des jeunes à saisir les opportunités des TIC et les a invités à plus de civisme, de patriotisme et de responsabilité dans l'optique d'une république exemplaire.